Autobahnprotest: Aktivistin muss Polizeieinsatz zahlen

Hintergrund Die Kostentragungspflicht für Polizeieinsätze im Rahmen der Auflösung von Versammlungen ist immer wieder Gegenstand verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen. Versammlungsrecht darf durch Kostenbescheide nicht ausgehöhlt werden Das durch Art. 8 GG geschützte Versammlungsrecht verbietet es nach der Rechtsprechung des BVerfG nicht grundsätzlich, die im Rahmen rechtmäßiger Versammlungen entstehenden Kosten für polizeiliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr dem Veranstalter in Rechnung zu stellen. Die Kostenerhebung muss hiernach aber verhältnismäßig und so ausgestaltet sein, dass Versammlungsteilnehmer dadurch nicht von der Teilnahme an einer grundgesetzlich geschützten Versammlung abgehalten werden (BVerfG, Beschluss v. 24.10.2007, 1 BvR 943/02). Auch eine generelle Gebührenpflicht für Amtshandlungen aus Anlass von Versammlungen würde nach dieser Rechtsprechung dem Charakter des Art. 8 GG als Freiheitsrecht widersprechen. Kostenbescheide bei unrechtmäßigen Versammlungen Anders verhält es sich bei Polizeimaßnahmen im Rahmen nicht genehmigter, unrechtmäßiger Versammlungen bzw. Aktionen. So sehen die Gerichte regelmäßig die Kostenabwälzung für das polizeiliche Entfernen von Personen nach Erteilung eines Platzverweises als rechtmäßig an. So hat das VG Stuttgart die Geltendmachung der Kosten für das Wegtragen von Personen anlässlich einer Tunnelblockade im Rahmen des Projekts „Stuttgart 21“ gegenüber den betroffenen Versammlungsteilnehmern für rechtmäßig erachtet, ebenso das VG Lüneburg die Kosten für die Ingewahrsamnahme von Personen im Zusammenhang mit Gleisblockaden anlässlich der Castortransporte im Landkreis Lüchow-Dannenberg im Jahr 2001 (VG Stuttgart, Urteil v. 21.7.2015, 5 K 5066/14; VG Lüneburg, Urteil v. 23.1. 2004, 3 A 120/02).