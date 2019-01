Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Beratung im Unternehmen erfordert vom Anwalt Kooperationsgeschick und Zugriff auf Experten

Der Anwalt ist zwar der Vertreter in allen rechtlichen und damit auch steuerrechtlichen Angelegenheiten. In der Praxis sieht es indes anders aus. In vielen kleinen bis mittelständischen Betrieben genießen die Steuerberater das Vertrauen der Unternehmer. Anwälte müssen vernetzter denken, wenn sie als Berater Nr. 1 wahrgenommen werden wollen.