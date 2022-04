Gefälschter Impfnachweis rechtfertigt Kündigung

Hintergrund Obwohl mit der Änderung des § 28b IfSG am 20.3.2022 die 3G-Regelung am Arbeitsplatz ersatzlos gestrichen wurde, ist das Urteil des ArbG Düsseldorf weiterhin aktuell. Mit der Änderung des IfSG ist nämlich nicht jede Rücksichtnahmepflicht der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entfallen. 3G in einzelnen Betrieben weiterhin möglich Gemäß § 2 Abs. 3 der geltenden Corona-Arbeitsschutzverordnung sind Arbeitgeber verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung für ihren Betrieb vorzunehmen. Der Arbeitgeber hat hiernach die Notwendigkeit der Beibehaltung der Maskenpflicht in seinem Betrieb, die Notwendigkeit zum Home-Office sowie die Notwendigkeit eines wöchentlichen Testangebots zu prüfen. Die Beibehaltung einer 3G-Regelung in bestimmten Betrieben halten Arbeitsrechtler vor diesem Hintergrund und aufgrund des Direktionsrechts des Arbeitgebers gemäß § 106 GewO sowie der arbeitgeberseitigen Fürsorgepflichten für möglich. Gegebenenfalls ist hier allerdings das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 1, 7 BetrVG zu beachten. Besonderheiten in einzelnen Bundesländern Daneben gelten Besonderheiten in einzelnen Bundesländern, wie zum Beispiel die 3G-Regelung für Beschäftigte im Gesundheitswesen in Bayern gemäß § 7 der Bayerischen Infektionsschutzverordnung.