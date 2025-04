Ältere Fachkräfte stellen ein enormes Wert­schöp­fungs­potenzial dar. Wie Unternehmen dieses heben können und welche Beschäf­ti­gungs­modelle für Mitarbeitende im Rentenalter recht­lich möglich sind, zeigt das Programm "Senior Experts" bei Lufthansa Technik.

In einer Zeit, in der der Arbeitsmarkt stetig im Wandel ist und Unternehmen nach innovativen Wegen suchen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, tritt ein oft übersehenes Potenzial in den Vordergrund: die Beschäftigung von Älteren im Rentenalter. Praxisbeispiele wie das Programm "Senior Experts" von Lufthansa Technik zeigen, dass ältere Fachkräfte ein enormes Wertschöpfungspotenzial für Unternehmen darstellen können. Wer noch denkt, die Leistungsfähigkeit nehme zwangsläufig mit dem Alter ab, sollte schleunigst umdenken. Eine wissenschaftliche Studie des Leibniz-Instituts für Arbeitsforschung und der TU Dortmund belegt, dass die Leistungsfähigkeit Älterer nicht per se geringer als die Jüngerer ist. Denn altersbedingte Veränderungen bei der Informationsverarbeitung, Gedächtnisleistung oder den Reaktionszeiten werden oft durch kompensierende Fähigkeiten wie Erfahrung, Fachwissen, Problemlösungsvermögen oder eine geringere Fehlerquote ausgeglichen. Die Autoren der Studie empfehlen sogar, Ältere ...