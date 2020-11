Bild: Pixabay In Zeiten von Homeoffice möchten Beschäftige aus dem Ausland immer häufiger von ihrem Heimatland aus arbeiten. Doch dies hat steuer- und sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen.

Remote von überall auf der Welt arbeiten – immer mehr Menschen sitzen längst nicht mehr im heimi­schen Arbeitszimmer, sondern haben ihr Homeoffice in ferne Länder verlegt. Gerade Beschäftigte aus anderen Herkunftsländern arbeiten teilweise dort statt am deutschen Betriebs­sitz. Was muss der Arbeitgeber beachten, wenn er dabei nicht in die Haftungs­falle tappen möchte?