Dort, wo es möglich ist, hat sich das flexible Arbei­­ten von zu Hause weit­gehend durch­ge­setzt. Es wird nicht mehr ver­schwinden. In den Unternehmen und Betrieben gibt es eine Viel­zahl ganz unter­schiedlicher Homeoffice-Regelungen. Um Konflikte zu vermeiden und Rechts­sicher­heit herz­u­stellen, sollte man einige wichtige Aspekte nicht außer Acht lassen.

Obwohl Unternehmen ihre Mitarbeitenden teilweise wieder an den betrieblichen Arbeitsplatz zurückbeordern, bleibt das Homeoffice weiterhin beliebt. Immer mehr Unternehmen rekrutieren bundesweit beispielsweise IT-Fachleute und Programmierer und vereinbaren mit ihnen nahezu ausschließlich "Homeoffice". Der Vorteil liegt auf der Hand: das Unternehmen ist bei der Mitarbeitergewinnung nicht auf den Ort des Betriebs limitiert. Jedoch bedürfen auch diese Modelle einer sorgfältigen arbeitsvertraglichen Grundlage.

100 Prozent Homeoffice

In der betrieblichen Praxis wird Homeoffice häufig dergestalt vereinbart, dass der Arbeitnehmer zwar einen Arbeitsplatz im Betrieb hat, er aber – je nach Ausgestaltung – seine arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleistung an einzelnen Tagen außerhalb der betrieblichen Arbeitsstätte erbringen darf. In solchen Fällen stellt sich das Homeoffice als alternierende mobile Arbeit dar, bei der der Arbeitsort regelmäßig wechselt. Damit ist noch nicht gesagt, dass der Arbe...