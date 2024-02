Anforderungen an die IT-Weiterbildung

Datenkompetenz ist inzwischen für alle Unternehmen und deren Mitarbeitende entscheidend. Es geht nicht mehr nur um die Beherrschung technischer Fertigkeiten; die Grenzen zwischen traditionellem IT-Wissen und dessen Nutzen für den Geschäftserfolg verschwimmen. Das stellt hohe Anforderungen an die Weiterbildung.

Die Welt der Informationstechnologie befindet sich in einem ständigen Wandel, wie der jüngste "Future of Jobs Outlook Report" des Weltwirtschaftsforums zeigt, in dem Berufe im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen als die am schnellsten wachsenden Berufe genannt werden. Gleichzeitig mangelt es an Fachkräften und vor allem an den entsprechenden Fähigkeiten der Beschäftigten, mit Daten und Datenwerkzeugen effektiv umzugehen. So sehen laut DIHK 36 Prozent der Unternehmen fehlendes Know-how als Haupthindernis für eine stärkere Datennutzung. Das gilt nicht nur bundesweit. Der E-Learning-Anbieter Skillsoft hat in seinem im Dezember veröffentlichten "IT Skills and Salary Report 2023" ermittelt, dass 43 Prozent der Tech-Führungskräfte die KI-Kompetenzen ihrer Teams für verbesserungswürdig halten.

Den Mitarbeitenden IT- und Datenkompetenz zu vermitteln, sie weiterzubilden oder umzuschulen, ist nicht mehr nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit. Es geht nicht mehr n...