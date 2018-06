Fabian Fernekess Bild: Dormero Hotel AG

Fabian Fernekess (28) hat vor Kurzem die Ressorts Personal, IT und Verwaltung bei der Dormero Hotel AG in Berlin übernommen. Er berichtet direkt an den Vorstand der Gesellschaft, Marcus Maximilian Wöhrl.

Nach seiner Tätigkeit als Hotel Manager und Prokurist im Dormero Hotel "Plauen" war Fernekess in Halle an der Saale Hotel Manager im Dormero Hotel "Rotes Ross" und Chef des angeschlossenen Kongress- und Kulturzentrums.

Vorgänger von Fernekess als Personaldirektor war Reinhard Brückner, der bereits im April in den Vorstand gewechselt ist und dort seitdem die Fachressorts Finanzen und Recht verantwortet.