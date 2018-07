Anita Rückert hat seit Kurzem die Position als Director HR bei der Brandstock Group inne. Die Position wurde neu geschaffen.

Rückert (34) berichtet direkt an Volker Spitz, den Vorstand des Dienstleistungsunternehmens für gewerblichen Rechtsschutz. Die Brandstock Group hat an den Standorten München, Paris, New York und Singapur mehr als 100 Mitarbeiter.

Zuvor hatte Rückert unter anderem die Leitung Personal bei der Leeb GmbH & Co. KG in Memmingen inne.