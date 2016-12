Initiative Neue Qualität der Arbeit stellt Steuerkreis vor

Die im November 2012 gestarteten Themenwochen der "Initiative neue Qualität der Arbeit" (INQA) gehen in die zweite Runde: Vom 14. bis 17. Januar können Fragen an die Gesundheitsexpertin Dr. Natalie Lotzmann zum Thema "Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt" gestellt werden.Weiter