Auch 2025 mangelt es an Auszubildenden. Was sollten Ausbildungsbetriebe tun, um ihre Lehrstellen zu besetzen? Wie tickt die Generation Azubi? Antworten auf diese und weitere Fragen liefert die Studie Azubi-Recruiting-Trends, an der Arbeitgeber noch bis Ende März teilnehmen können.

Der DIHK-Fachkräftereport 2024/2025 zeigt: Trotz Rezession fehlen weiterhin dual ausgebildete Fachkräfte – branchenübergreifend. Das Arbeitskräftepotenzial geht demografiebedingt zurück und die Neigung junger Menschen zum Studium hält weiterhin an. Daher heißt es auch im Krisenjahr 2025: Azubis verzweifelt gesucht!

Image und Zukunft der dualen Ausbildung

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die Studie Azubi-Recruiting-Trends auch in diesem Jahr mit grundlegenden Fragen um die duale Berufsausbildung sowie das Azubi-Marketing und Recruiting: Was ist der Generation Azubi wichtig? Was müssen Unternehmen tun, um die passenden Azubis für sich zu gewinnen? Wo hakt es im Ausbildungsalltag? Darüber hinaus stehen in diesem Jahr Themen zum Image der dualen Ausbildung und ihrer Zukunft auf dem Plan. Auch die Feedbackkultur in den Betrieben und die Qualität von Einstellungsverfahren in der Azubi-Gewinnung werden behandelt.

Über 60.000 Befragte

Die Studie wird jährlich durchgeführt und zählt mittlerweile mehr als 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dabei werden einige Fragen von Jahr zu Jahr wiederholt. Der Großteil der Fragen ist jedoch neu und behandelt immer wieder neue Aspekte aus dem thematischen Umfeld der dualen Ausbildung, des Azubi-Marketings und -Recruitings. Auf diese Weise wollen die Studienverantwortlichen Entwicklungen, blinde Flecke und Handlungsoptionen in der dualen Ausbildung aufzeigen.

Teilnahme bis Ende März möglich

Wie in den Vorjahren begleitet Professor Christoph Beck von der Hochschule Koblenz die Studie des U-Form Verlags wissenschaftlich, Studienpartner ist Aubi-plus. Für die doppelperspektivische Studie werden Schülerinnen und Schüler, Azubis und dual Studierende befragt sowie Ausbildungsverantwortliche aus Unternehmen. Ausbildungsverantwortliche können noch bis zum 31. März hier an der Studie teilnehmen.