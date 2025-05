Die Personalarbeit in kleinen und mittleren Unternehmen wird bisher kaum erforscht und weiterentwickelt. Die Technische Hochschule Köln, Workfive, Personio und das Personalmagazin möchten das mit der ersten groß angelegten Studie zur Personalarbeit in KMU ändern. Nehmen Sie jetzt teil!

Die Personalarbeit in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) wird noch viel zu wenig untersucht – obwohl sie ein entscheidender Faktor für den Unternehmenserfolg ist. Das soll sich mit dem "HR-Radar für KMU" ändern!

Erste große Studie zur Personalarbeit in KMU

Die wissenschaftliche Studie wird von der Technischen Hochschule Köln in Kooperation mit Workfive, Personio und dem Personalmagazin durchgeführt. Ziel ist es, eine fundierte Grundlage zu schaffen, wie HR-Arbeit im Mittelstand künftig auch mit begrenzten Ressourcen effektiv gestaltet werden kann. Neben der Erhebung des IST-Zustands sollen mittels der Befragung praktische Herausforderungen, Bedürfnisse und Best-Practices identifiziert werden.

Hier gelangen Sie zur Umfrage 2025

HR-Radar für KMU 2025: Jetzt teilnehmen

Die Umfrage richtet sich an Personen, die in KMU tätig sind (maximal 499 Mitarbeitende) und Einblicke in personalbezogene Themen haben – unabhängig von ihrer konkreten Position oder Funktion. Nehmen Sie sich 15 bis 20 Minuten Zeit, teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns und leisten Sie einen Beitrag zur Weiterentwicklung von HR im Mittelstand.

Durch die Studienteilnahme erhalten Sie:

eine Vielzahl von Impulsen für Ihre eigene Personalarbeit,

eine Analyse Ihrer aktuellen HR-Praxis,

die anschließende Möglichkeit des Benchmarkings,

frühzeitigen Einblick in alle Studienergebnisse.

Hier gelangen Sie zur Umfrage 2025