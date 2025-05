Haufe lädt am 3. Juni 2025 zusammen mit dem Personalmagazin zur "HR Online-Konferenz" ein. Unter dem Motto "Aufbruch Deutschland – Neue Chancen durch Regierungswechsel, KI und Diversity" referieren unter anderem BA-Vorstandsmitglied Katrin Krömer, Ex-Bundesliga-Trainer Christian Streich, Arbeitszeitexperte Guido Zander und Arbeitsrechtler Peter Rambach. Jetzt anmelden!

Am 3. Juni 2025 bietet die HR Online-Konferenz von Haufe von 9 bis 13 Uhr ein spannendes Vortragsprogramm zur Zukunft von HR, Arbeit und Führung in einem sich wandelnden Deutschland. Das Team des Personalmagazins ist bei den meisten Vorträgen mit von der Partie.

Das Programm der HR Online-Konferenz im Überblick

Die Konferenz startet um 9 Uhr mit einem Blick auf die politischen Veränderungen in Deutschland. Dr. Peter H.M. Rambach, Fachanwalt für Arbeitsrecht, diskutiert mit Frank Bollinger, Redakteur Personalmagazin, die Auswirkungen des Regierungswechsels auf das Arbeitsrecht.

Unter dem Titel "Jeder Mensch ist ein Talent" teilt der langjährige Cheftrainer des SC Freiburg, Christian Streich, im Personalmagazin-Talk mit Herausgeber Reiner Straub seine einzigartigen Perspektiven auf Talentförderung und Teamführung. Seine Erfahrungen aus dem Profisport bieten wertvolle Impulse für modernes HR-Management.

In der Podiumsdiskussion "Wird jetzt alles leicht? KI in der Personalarbeit" diskutiert Haufe-CTO Frank Enders gemeinsam mit Expertinnen und Experten über die Chancen und Herausforderungen von Künstlicher Intelligenz in HR.

Ein weiteres Highlight ist der CHRO-Talk mit Dr. Katrin Krömer, Vorständin Ressourcen der Bundesagentur für Arbeit. Im Gespräch mit Matthias Haller, Chefredakteur Personalmagazin, wird Krömer über die strategische Neuausrichtung der HR-Abteilung der Bundesagentur für Arbeit berichten.

Anschließend räumen Arbeitszeitexperte Guido Zander und Christoph Pause, Chefredakteur New Management, unter dem provokanten Titel "Faul, krank und ab 14 Uhr beim Yoga?" mit gängigen Vorurteilen der Arbeitskultur in Deutschland auf.

Inklusion neu zu denken, dazu ruft Autor Janis McDavid zum Abschluss der Konferenz auf. Mit Personalmagazin-Redakteurin Claudia Müller diskutiert er innovative Ansätze für mehr Inklusion am Arbeitsplatz und zeigt, wie Barrieren abgebaut werden können.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

