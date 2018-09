Bild: Haufe Online Redaktion Vier der fünf Finalistinnen des Award waren bei der Verleihung vor Ort (von links): Christina Gräßel, Rebecca Mäke, Nadja Prinz und Marta Harmacka.

Das gab es noch nie beim HR Next Generation Award: Gleich zwei Gewinnerinnen konnten sich über eine Auszeichnung freuen. Das Kölner Gloria-Theater bot in diesem Jahr den feierlichen Rahmen für die Verleihung an die beiden Preisträgerinnen.