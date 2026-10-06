Wie Personalarbeit und Führung Innovation fördern
Wie lässt sich der menschliche Erfindungsreichtum fördern? Und wie werden aus guten Ideen wirklich innovative Produkte und Services? Für HR-Manager ist das eine Frage von Führung, Kompetenzen und Organisation von Zusammenarbeit. Das 18. Global Peter Drucker Forum in Wien stellt diese Verbindung in den Mittelpunkt.
Vom 3. bis 6. November 2026 erwarten Teilnehmende des Forums dazu Impulse aus Theorie und Praxis. Am 3. November eröffnen Workshops die vier Tage, am 4. und 5. November folgt die Konferenz in der Wiener Hofburg. Die Masterclasses am 6. November bieten Gelegenheit zur Vertiefung.
Hochkarätige Speaker und Speakerinnen in Wien
Unter den Speakern sind zahlreiche Managementgrößen, Vorstände und CEOs, wie etwa der Bayer-Vorstandsvorsitzende CEO Bill Anderson, die Harvard-Professorin Amy Edmondson, der ehemalige Dekan der Rotman School of Management Roger Martin sowie der Managementautor und Berater Gary Hamel. Opening-Statements kommen von Prof. Linda Hill, Leiterin der Leadership Initiative an der Havard Business School und Rita McGrath, Professor of Strategy an der Columbia Business School.
Aus der Unternehmenspraxis kommen unter anderem Doris Birkhofer, Präsidentin von Siemens Frankreich, sowie Kevin Nolan, CEO von GE Appliances. HR-Perspektiven bringen etwa Loes Bresseleers, globale HR-Leiterin bei argenx, Julia Simet, Global Talent Officer bei Gensler, und Adam Yearsley, globaler Talentmanagement-Leiter bei Amer Sports, ein. Zudem gestalten Katarina Roder, Head of People Development & Culture der ÖBB-Infrastruktur AG und Vorsitzende des BPM Austria, sowie Johnny C. Taylor Jr., CEO von SHRM, der großen US-amerikanischen HR-Organisation, das Programm mit.
Verbindung von Wissenschaft, Management und Innovation
Neu ist die Kooperation mit der Universität Wien, die Wissenschaft, Management und Innovation stärker miteinander verbinden soll. Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen rund um KI, geopolitischen Wandel und Innovationsdruck sowie der Austausch zwischen Forschung, Managementpraxis und der nächsten Generation. Markus Reitzig, Professor für Strategisches Management, und Stefan Wagner, Inhaber des Lehrstuhls für Technologie und Innovation, sind als Panelteilnehmende auf der Konferenz dabei. Hinzu kommt ein eigenes Pre-Event der Universität Wien.
Weitere Informationen und Anmeldung unter
https://www.druckerforum.org
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