Francisco Rodrigues leitet Personalbereich bei Gefco

26.04.2013 | Personalie

Francisco Rodrigues

Bild: Gefco

Der Logistikdienstleister Gefco hat einen neuen Personalchef in Deutschland: Francisco Rodrigues (40) war zuletzt die Personalchef der portugiesischen Landesgesellschaft und berichtet nun direkt an Abel Lamé, den Geschäftsführer der Gefco Deutschland GmbH.

Bevor er im Jahr 2005 zu Gefco kam, war Rodrigues in leitenden Personalfunktionen bei der Metro Group tätig. In der deutschen Landesgesellschaft von Gefco wird er nun für rund 400 Mitarbeiter in allen Personalfragen zuständig sein.

Zu seinen Projekten gehören unter anderem die Konzernstrategie im Bereich Personal an den lokalen Markt anzupassen und umzusetzen, Gefco als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren und Mitarbeiterförderungs-Programme zu entwickeln.

Darüber hinaus agiert er als Kontaktperson für innerbetriebliche Interessensvertretungen wie den Betriebsrat und die Auszubildendenvertretung.