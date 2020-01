Von künstlicher Intelligenz bis Nachhaltigkeit: Die Messe für digitale Bildung "Learntec" startet am Dienstag, 28. Januar 2020, und greift wichtige Trendthemen unserer Zeit auf. Was genau erwartet die Gäste?

Die Messe Learntec sieht sich gerne als wichtigster Treffpunkt der digitalen Bildungsszene in Deutschland. Die Wachstumszahlen sprechen zumindest dafür, dass das Interesse an der Messe und damit am Thema Weiterbildung weiter steigen: Das zweite Jahr in Folge erwarten die Veranstalter von der Messe Karlsruhe mehr als 10.000 Gäste. In diesem Jahr soll mit mehr als 12.000 Besucher und Besucherinnen ein neuer Rekord aufgestellt werden. Auch die 341 Aussteller auf 20.000 Quadratmetern sind ein neuer Höchstwert im 28-jährigen Bestehen der Messe. Aber kann das Messe- und Kongress-Programm auch inhaltlich liefern, was dieser Anspruch und die Zahlen versprechen?

Learntec: Digitalisierung von Lernerlebnissen

Das Highlight des Ausstellerprogramms wird laut Messegesellschaft ein "Future Lab" sein, das eine "Smart Learning Experience" verspricht und gemeinsam mit der Bosch-Software Innovation entwickelt wurde. Diese Sonderschau soll die Zukunft des digitalen Lernens noch erlebbarer machen und den Besuchern zum Beispiel das Thema Augmented Reality nahebringen.

Das der Messe angeschlossene Programm des Learntec-Kongresses widmet sich in verschiedenen Vorträgen und Workshops der Frage, wie Lernvideos, Chatbots und andere digitale Technologien das Lernen leichter machen. So eröffnet Stéphan Vincent-Lancrin, Senior Analyst beim Centre for Educational Research and Innovation (CERI) des OECD Directorate for Education and Skills, mit einer Keynote zum Thema "The future of learning in a digital world". Auch Christian Baudis, ehemals Chef von Google Deutschland, widmet sich dem Thema in einem Vortrag. Im Interview mit der Zeitschrift Wirtschaft + Weiterbildung erklärte er bereits, welchen Einfluss die Digitalisierung auf das Lernverhalten im Alltag hat.

Künstliche Intelligenz: Mehr als ein Chatbot?

Ein weiteres Trendthema, das im Programm aufgegriffen wird, sind die Möglichkeiten, welche Technologien rund um künstliche Intelligenz für das Lernen der Zukunft bieten. Reinhard Karger Unternehmenssprecher des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), beispielsweise meint, KI sei in vielen Anwendungen wünschenswert, in manchen sogar lebensrettend. KI könne Menschen unterstützen, aber nicht kreativ ersetzen. In seinem Vortrag möchte er deutlich machen, dass KI und Mensch "zusammen unschlagbar" sind.

Beispiele, wie das konkret in der Weiterbildungspraxis zum Einsatz kommen kann, sollen ebenfalls auf der Learntec vorgestellt werden. Im Zentrum stehen dabei häufig Chat- beziehungsweise Lernbots, die bei der individuellen Entwicklung von Schlüsselkompetenzen unterstützen können. Aber auch Themen wie Sprachanalyse und automatisierte Sprachtrainings finden sich im Messeprogramm.

Der ethischen Diskussion rund um den Einsatz künstlicher Intelligenz wird ebenfalls Raum gegeben: Auf einer Podiumsdiskussion diskutieren Matthias Hornberger, Vorsitzender des Cyberforums, und Chritopher Kränzler, Geschäftsführer der Lengoo GmbH, unter der Moderation von Peter Henning, Professor an der Hochschule Karlsruhe, über die Zukunft von KI in Deutschland.

New Work und Nachhaltigkeit als Thema auf der Learntec

"New Work ist mehr als nur ein Buzzword oder bunte Büros. Es ist das Ticket in die Zukunft. Denn um zukunftsfähig zu bleiben, müssen wir unsere Arbeits- und Denkweisen grundlegend verändern," sagt Irene Oksinoglu. Sie verantwortet beim Versandhändler Otto die Initiative "Future Work" und spricht auf der Learntec darüber. Zentral ist für sie, dass ihre Kolleginnen und Kollegen von überall und egal von welchem Endgerät Zugriff auf alle Arbeitsinhalte haben. Dies verändere die Kommunikations- und Verhaltensweisen enorm, meint Oksinoglu.

Auf der Messe wird auch das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen, beispielsweise von Canudo, Agentur für digitale Lernformate. Diese soll die Messebesucher unter anderem darin beraten, wie digitale Lernformate zur Förderung des Unesco-Weltaktionsprogramms "Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)" genutzt werden können.





Die digitale Bildungsmesse Learntec findet vom 28. bis 30. Januar 2020 in Karlsruhe statt.