Die diesjährigen Ergebnisse der Studie #whatsnext sollen zeigen, ob inzwischen tatsächlich ein Umdenken von Präsenzkultur hin zu einer besseren Work-Life-Balance stattfindet.

"#whatsnext – Gesund arbeiten in der hybriden Arbeitswelt", die größte Arbeitgeberstudie im betrieblichen Gesundheitsmanagement, geht in die dritte Runde. Durchgeführt wird sie vom Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG), der Techniker Krankenkasse (TK) und dem Personalmagazin. Teilnehmende der Online-Befragung erhalten kostenlos einen individuellen Feedbackreport zum Stand des BGM in ihrem Unternehmen.