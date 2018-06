Alexander Libor Bild: Zurich Deutschland

Das Versicherungsunternehmen Zurich hat einen neuen Arbeitsdirektor: Alexander Libor. Er hat mit Wirkung zum 1. September außerdem den Vorstandsbereich Unternehmensentwicklung der Zurich Gruppe in Deutschland übernommen.

Libor folgt auf Rolf Niemann, der in den Ruhestand geht. Der 44-Jährige kommt von der Celesio AG in Stuttgart, wo er seit 2010 als Global Head of Human Resources das Personalmanagement verantwortete. Zuvor war er Global Head of Human Resources bei der Gfk SE und Director Human Resources Europa bei der Alcoa Fujikura GmbH.

Die Zurich Gruppe beschäftigt in Deutschland rund 6.000 Mitarbeiter.