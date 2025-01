Generative KI spielt zentrale Rolle in Weiterbildungen

Eine internationale Umfrage des Weiterbildungsunternehmens Cegos Integrata zeigt: Fast die Hälfte der Beschäftigten nutzt bereits KI-basierte Lernmethoden, um sich weiterzubilden. Gleichzeitig fühlen sich viele vom schnellen Wandel überfordert.

Generative künstliche Intelligenz (KI) hat sich inzwischen als Schlüsseltechnologie in der beruflichen Weiterbildung etabliert. Das ist das Ergebnis einer internationalen Umfrage des Weiterbildungsunternehmens Cegos Integrata. 44 der befragten Beschäftigten haben demnach bereits generative KI wie ChatGPT zur Weiterbildung genutzt – ein Anstieg von 13 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. 17 Prozent gaben sogar an, KI regelmäßig zum Lernen zu verwenden. Besonders verbreitet ist die Nutzung in Brasilien, wo mehr als die Hälfte der Angestellten (56 Prozent) bereits KI zur Weiterbildung genutzt hat. Die Deutschen sind mit 34 Prozent deutlich zurückhaltender, in Frankreich ist die KI-Nutzung mit 32 Prozent am geringsten.

Unter den HR-Verantwortlichen weltweit nutzen sogar 81 Prozent generative KI in der Weiterbildung oder planen, dies bald zu tun. Hier ist Chile der Spitzenreiter, wo 98 der HR-Verantwortlichen zustimmten; in Deutschland waren es 70 Prozent, in Portugal nur 65 Prozent. Für HR-Verantwortliche ist generative KI vor allem beliebt, um Schulungsinhalte zu individualisieren: 18 Prozent haben dafür bereits entsprechende Tools verwendet.

Cegos Integrata befragte im Juni 2024 insgesamt 5.000 Arbeitnehmende sowie 469 Geschäftsführungen oder Personal- und Weiterbildungsverantwortliche aus Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten. Die Teilnehmenden kamen aus Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal, Spanien, Singapur, Brasilien, Mexiko und Chile.

Neue Lernmethoden für immersives oder remote learning

Aktuell finden in den befragten Ländern 46 Prozent der Weiterbildungen remote statt, davon 57 Prozent synchron. Auf dem ersten Platz der neuen Lernmethoden und -formate stand E-Coaching, womit in diesem Zusammenhang eine orts- und zeitunabhängige Begleitung für Mitarbeitende gemeint ist, die sie in ihrer täglichen Arbeit unterstützt. 49 Prozent der befragten HR-Verantwortlichen haben E-Coachings in ihrem Unternehmen bereits eingesetzt oder planen, dies bald zu tun; in den europäischen Ländern sind es sogar 52 Prozent. Den zweiten Platz belegt Adaptive Learning mit 48 Prozent. Hierbei handelt es sich um Lerninhalte, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz personalisiert wurden. Immersives Lernen, das auf Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality oder das Metaverse zurückgreift, landete mit 39 Prozent auf Platz drei und ist vor allem in lateinamerikanischen Ländern beliebt: Hier gaben 48 Prozent an, dass sie diese Formate bereits einsetzen oder dies zeitnah tun werden.

Sorgen, Herausforderungen und "Time-to-Competency"

Die Studienergebnisse weisen zudem auf die dringende Notwendigkeit von Weiterbildung und die damit verbundenen Sorgen hin. 76 Prozent der befragten Beschäftigten erwarten, dass technologische oder gesellschaftliche Transformationen sowie der Klimawandel die Inhalte ihrer Arbeit verändern werden. 27 Prozent von ihnen glauben, dass sie nicht mehr über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um ihre Arbeit angemessen auszuführen, insgesamt 31 Prozent befürchten, dass ihre Jobs verschwinden könnten – bei Angestellten aus dem Blue-Collar-Bereich sind es sogar 38 Prozent. Auch wenn die Personen in den Personalabteilungen da etwas optimistischer sind, scheinen die Sorgen nicht ganz unberechtigt zu sein: HR-Verantwortliche glauben, dass 19 Prozent der Jobs in ihrer Organisation in den nächsten drei Jahren obsolet werden. 63 Prozent der HR-Verantwortlichen sehen technologische Veränderungen, insbesondere durch KI und Daten, als größte Herausforderung für die Kompetenzentwicklung; ein Anstieg von 15 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

Ebenso eine Herausforderung bleibt die "Time-to-Competency", also die Zeit, bis die Beschäftigten ihre neuen Skills erlernt haben und einsetzen können. 43 Prozent der Arbeitnehmenden gaben an, dass ihre Arbeitgeber die Schulungsangebote oft zu spät bereitstellen; 15 behaupteten sogar, dass ihre Organisation gar keine Lösung für ihre Weiterbildungsanforderungen bietet. Zudem fühlen sich 38 Prozent von der technologischen Entwicklung überfordert. Auch für HR scheint die Situation nicht leicht zu sein: 44 Prozent der HR-Verantwortlichen finden es schwierig, existente Trainingsangebote mit den in ihrer Organisation benötigten Kompetenzen abzustimmen.

Die gute Nachricht ist: Fast alle in der Studie befragten Arbeitnehmenden zeigen sich lernwillig. 92 Prozent sind bereit, sich weiterzubilden, um sich an neue Jobs und Aufgaben anzupassen, 58 Prozent wären sogar bereit, einen Teil der dafür aufkommenden Kosten selbst zu tragen. Es sind also vor allem Arbeitgeber und Weiterbildungsträger gefragt, die entsprechenden Angebote zur Verfügung zu stellen.





