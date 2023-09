Wie Technologie die HR-Bereiche entlastet

Bild: Pexels/Karolina Grabowska Immer alles im Blick: Die Mehrheit der HR-Verantwortlichen plant, verstärkt in HR-Technologie zu investieren. Das Ziel ist, mit digitalisierten Prozessen die Arbeit im HR-Bereich zu vereinfachen.

Nur neun Prozent der HR-Bereiche arbeiten effizient und den Bedürfnissen ihres Unternehmens entsprechend, fand Gartner in einer Umfrage heraus. Der Grund liegt in den stark zugenommenen Anforderungen an die HR-Funktion seit der Pandemie. Wie Technologie unterstützen kann.