Bild: Pexels Talent Management umfasst die gesamte Talent Journey im Unternehmen.

Wie steht es um das Talent Management in deutschen Unternehmen? Welche Aspekte stehen aktuell im Fokus und welche Herausforderungen kommen in Zukunft auf das Talent Management zu? Eine Studie von Haufe untersucht die gesamte "Talent Journey". Auch Ihre Meinung ist gefragt. Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil.