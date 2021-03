Die vorhandenen Mitarbeitenden zu ent­wickeln, bringt oft mehr, als neue teuer ein­zu­kaufen. Softwarelösungen unterstützen die interne Talent­mobilität. Der schwedisch-britische Pharma­konzern Astrazeneca und die Deutsche Post DHL Group sind nur zwei prominente Beispiele von Unternehmen, die entsprechende Module bereits erfolgreich einsetzen.

Marie arbeitet sehr genau, wird aber nicht wirklich ihrer Verantwortung als Managerin im Kundenservice gerecht. Teammitglied Tom beweist gutes Business-Verständnis, lässt aber ein wenig die Leidenschaft fürs Geschäft vermissen. Michelle macht als Mentor, Onboarding und Peer Coach einen ausgezeichneten Job. Das Gegenteil trifft auf Carlos zu: Er braucht in allen drei Rollen Unterstützung.

Der "Skills Graph" der HR-Managementsoftware Cornerstone zeigt der Führungskraft von Marie, Tom, Michelle und Carlos auf einen Blick, wer Entwicklungsbedarf hat – und spiegelt den Teammitgliedern die algorithmenbasierte Auswertung in Form von individuellen Reviews zurück. Vorgesetzte, Beschäftigte und Personalabteilung tauschen sich kontinuierlich zu Entwicklungszielen aus und zapfen dafür eine Datenbank an, die Cornerstone aus 30.000 Einzelmaßnahmen, inklusive Prüfungen und Zertifizierungen, speist. Die Software – der US-Hersteller Cornerstone On Demand spricht von 75 Millionen Anwendern in 180 Länder...