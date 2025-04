Job Hopping - Zu oft gewechselt, um gut zu sein?

Besonders junge Menschen sind heutzutage oft "Job Hopper", wechseln also in relativ kurzen Abständen regelmäßig den Job. Zeugt das von viel Erfahrung und Wissensdrang - oder ist es ein Zeichen für jemanden, der sich nicht in Teams integriert? Daran scheiden sich in HR die Geister, wie Kolumnist Uwe P. Kanning erläutert.