Innovationskatalog 4.0 für Meetings und Tagungen vorgestellt

Einige Tagungen und Kongresse machen es in diesem Herbst bereits vor: Mit neuen Technologien wie Virtual oder Augmented Reality könnte das Konferieren der Zukunft ganz anders aussehen. Der "Innovationskatalog 4.0" zeigt, welche Potenziale die neuen Tools bieten.

Mit dem "Innovationskatalog 4.0" präsentiert der Verbund "Future Meeting Space" einen Überblick über viele innovative Technologien, die schon bald "einen prägenden Einfluss auf Business Events" haben werden. Dazu gehören Virtual und Augmented Reality, Data Analytics, Robotic Process Automation, Artificial Intelligence, Blockchain Technology, Application Programming Interface, Internet of Things, Cloud Computing, 5G und Quantum Computing.

Zu jeder Technologie enthält der Katalog sowohl eine genaue Definition als auch die Analyse ihrer Fähigkeiten und Potenziale. Konkrete Beispiele erleichtern den Transfer der Technologien in die Kongress- und Tagungswelt. Somit fördert der Innovationskatalog nicht nur das allgemeine Verständnis, sondern motiviert auch zur Umsetzung neuer digitaler Tools.

Digitale Tools fundiert kennenlernen

Die Autoren betonen, dass auch weiterhin der Mensch mit seinem Bedürfnis nach Austausch im Mittelpunkt aller Veranstaltungen stehen müsse. Eine Verbindung aus Emotion und Innovation zu gestalten, sei die "vornehmste Aufgabe aller Akteure der Veranstaltungswelt". Der Future Meeting Space wurde vom GCB German Convention Bureau e.V., dem Europäischen Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC) und dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO gegründet. Gemeinsam will man rechtzeitig zeigen, was künftig möglich sein wird, um Kongress- und Messemachern konkrete Tools an die Hand zu geben, ihre Angebote kreativ und innovativ zu gestalten. Der englischsprachige Innovationskatalog kann kostenfrei auf der Website des GCB heruntergeladen werden.





