HR-Kennzahl: Arbeitszufriedenheit

Infografik Bild: Haufe Online Redaktion Die Infografik zeigt den Benchmark zur Arbeitszufriedenheit in Deutschland und weltweit (Datenbasis: Racer Benchmark Group).

Führung macht Spaß: Nahezu alle Führungskräfte in großen Konzernunternehmen haben Spaß an der Arbeit – unter den Mitarbeitern sind es nur drei von vier, so die Analyse der Racer Benchmark Group. Spaß trägt wesentlich zur Arbeitszufriedenheit bei.