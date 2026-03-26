Ausgezeichnete Modelle der betrieblichen Altersversorgung

Mit dem "Deutschen bAV-Preis" werden jährlich sechs Unternehmen für ihre herausragenden Vorsorgemodelle ausgezeichnet. Die diesjährigen Siegerunternehmen zeichnen sich durch besonders innovative Modelle, aber auch durch neue Kommunikations- und Beteiligungsmodelle aus.

Zum 13. Mal wurde der Deutsche bAV-Preis im März an Unternehmen mit besonderen Projekten in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) vergeben. Um die je nach Unternehmensgröße unterschiedlichen Ausgangssituationen angemessen würdigen zu können, wird der Deutsche bAV-Preis jährlich in den Kategorien "Großunternehmen" und "KMU" verliehen.

In der Kategorie "Großunternehmen" wurden Dow Deutschland, die Schaeffler AG und die Commerzbank AG prämiert. Sieger der kleinen und mittelständischen Unternehmen sind die AWO BV Unterfranken, der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen sowie das Autohaus Eberhardt Flügel GmbH & Co. KG.

Innovative Modelle zur betrieblichen Altersversorgung

Bei der feierlichen Preisverleihung im Rahmen des MCC-Kongresses "Zukunftsmarkt Altersvorsorge" zeigten sich die Veranstalter überzeugt, dass die innovativen Konzepten der Preisträger neue Maßstäbe für die betriebliche Vorsorge setzen. "Die Einreichungen verdeutlichen, wie kreativ Unternehmen heute die Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung nutzen, um attraktive und zugleich nachhaltige Lösungen für ihre Beschäftigten zu entwickeln", erklärte die Jury.

Besonders bemerkenswert sei dabei, dass nicht nur große Konzerne, sondern auch kleinere Betriebe zunehmend überzeugende Konzepte umsetzen. "Die ausgezeichneten Projekte zeigen, dass leistungsfähige bAV-Modelle in Unternehmen jeder Größe realisierbar sind", betonte Prof. Dr. Martin Werding von der Ruhr-Universität Bochum und Mitglied des Sachverständigenrates der Bundesregierung.

Praxisbeispiele: bAV als strategischer Bestandteil moderner Personalpolitik

Die betriebliche Altersversorgung spielt für viele Unternehmen eine zunehmend wichtige Rolle. Neben ihrer Funktion als Instrument zur Mitarbeiterbindung gewinnt sie auch im Kontext von Financial Wellbeing an Bedeutung und unterstützt Beschäftigte dabei, langfristig finanzielle Sicherheit aufzubauen. Gleichzeitig übernehmen Arbeitgeber mit einer starken bAV auch sozialpolitische Verantwortung, indem sie zur Absicherung ihrer Mitarbeitenden im Alter beitragen.

"Angesichts des demografischen Wandels wird die betriebliche Altersversorgung immer stärker zu einem zentralen Baustein moderner Personalpolitik", erklärt Dr. Thomas Jasper, Head of Retirement für Westeuropa bei WTW. "Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden beim langfristigen Vermögensaufbau unterstützen, leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Stabilität, sondern stärken auch nachhaltig ihre Attraktivität als Arbeitgeber."

Die ausgezeichneten Projekte des "Deutschen bAV-Preises" zeigen, wie vielfältig Unternehmen diese Verantwortung heute gestalten – von innovativen Vorsorgemodellen bis hin zu neuen Kommunikations- und Beteiligungsansätzen.

Preisträger "Deutscher bAV-Preis 2026": Kategorie Großunternehmen

1. Platz: Dow Deutschland

Der von der Jury mit Platz eins ausgezeichnete Dow Pension Plan ist ein bundesweit einheitliches, modulares bAV-System, das Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge intelligent miteinander verzahnt. Das Modell kombiniert Matching-Mechaniken und Opt-out-Regelungen mit kapitalmarktorientierten Renditechancen sowie der Sicherheit einer teilweisen Innenfinanzierung. Ergänzt wird das Konzept durch einen kollektiv organisierten Risikoschutz ohne Wartezeiten. Ziel ist es, Komplexität zu reduzieren und eine einheitliche Versorgung über alle Gesellschaften hinweg zu schaffen. Die sehr hohe Teilnahmequote bei Neueintritten und die positive Resonanz der Mitarbeitenden unterstreichen den Erfolg des neuen Modells. "Ein modernes Versorgungssystem, das Flexibilität, Transparenz und attraktive Arbeitgeberförderung überzeugend verbindet", so die Jury.



2. Platz: Schaeffler AG

Mit dem Schaeffler Pensionplan (SPP) hat das Unternehmen 2023 eine moderne Altersvorsorgelösung eingeführt, die den Aufbau eines Versorgungsguthabens über Kapitalmarktanlagen ermöglicht. Im Versorgungsfall können Mitarbeitende zwischen Einmalzahlung, Raten oder einer lebenslangen Rente wählen. Im Zuge der Integration von Vitesco wurde allen ehemaligen Vitesco-Beschäftigten ein Wechselangebot mit Vergleichsrechnungen zwischen ihren bisherigen Versorgungsplänen bei Vitesco und dem SPP unterbreitet. Auch die Schaeffler-Mitarbeitenden, die 2023 noch nicht in den SPP gewechselt sind, konnten dieses Angebot nutzen. Über 70 Prozent der berechtigten Mitarbeitenden von ehemals Vitesco und weitere 18 Prozent der noch nicht gewechselten Schaeffler-Mitarbeitenden haben das Wechselangebot in Anspruch genommen. "Ein überzeugendes Beispiel dafür, wie Unternehmen komplexe Transformationsprozesse in der bAV mit Blick auf die Mitarbeitenden gestalten können", betont die Jury. Der neue Plan vereinfacht die Governance der Altersversorgung und stärkt die Finanzierungssicherheit. Mehr als zwei Drittel der Schaeffler-Belegschaft nehmen am SPP teil.



3. Platz: Commerzbank AG

Die Commerzbank setzt bei der betrieblichen Altersvorsorge auf ein speziell für Young Talents entwickeltes Kommunikationskonzept, das die Jury mit dem dritten Platz bedachte. Mit kurzen Videos, interaktiven Veranstaltungen und verständlicher Sprache ohne Fachjargon sollen Auszubildende, Studierende und Berufseinsteiger früh Orientierung im "Altersvorsorge-Dschungel" erhalten. Ziel ist es, bereits zu Beginn des Berufslebens Wissen und Transparenz rund um Altersvorsorge zu schaffen. "Ein zeitgemäßer Ansatz, der komplexe Vorsorgethemen für junge Zielgruppen verständlich und attraktiv vermittelt", betont die Jury. Gleichzeitig stärkt das Konzept die Wahrnehmung der bAV als wertvolles Benefit und trägt zu Zufriedenheit, Bindung und finanzieller Sicherheit der Mitarbeitenden bei.

bAV-Preis: Kategorie kleine und mittelständische Unternehmen

Den ersten Platz in der Kategorie KMU teilen sich die AWO BV Unterfranken e.V. und der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen e.V. (WBO).

1.Platz: AWO Bezirksverband Unterfranken e. V.

Der erste Platz ging an die AWO Bezirksverband Unterfranken für ihre gemeinsam mit dem Sozialpartner Verdi realsierte reine Beitragszusage im Sozialpartnermodell. Der tariflich verankerte Ansatz ermöglicht vielen Beschäftigten erstmals eine spürbare arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung. Das Modell kombiniert obligatorischen Zugang, kollektive Sicherungsmechanismen und eine professionelle Kapitalanlage. "Ein überzeugendes Beispiel dafür, wie Sozialpartnermodelle Vertrauen und Verlässlichkeit in der Altersvorsorge schaffen können", betont die Jury. Gleichzeitig stärkt die neue Lösung die Arbeitgeberattraktivität und unterstreicht das Selbstverständnis der Organisation als sozial verantwortlicher Arbeitgeber.

1. Platz: WBO – Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen e. V.

Mit der Busrente BW, die ebenfals mit dem ersten Platz bedacht wurde, hat der WBO ein branchenweites Vorsorgemodell geschaffen, das mehr als 8.000 Beschäftigte aus rund 320 überwiegend familiengeführten Mitgliedsunternehmen erreicht. Das Modell zählt zu den ersten flächendeckenden Sozialpartnermodellen mit reiner Beitragszusage im deutschen Mittelstand und kombiniert chancenorientierte Kapitalanlage mit klaren Sicherungsmechanismen sowie einer haftungsfreien Arbeitgeberrolle. "Ein Meilenstein für den Mittelstand und ein starkes Signal für moderne Altersvorsorge in einer ganzen Branche“, betont die Jury. Einheitliche digitale Prozesse erleichtern die Umsetzung, stärken die Arbeitgeberattraktivität der Busunternehmen und schaffen ein hochwertiges Vorsorgeangebot für alle Beschäftigten.

3. Platz: Autohaus Eberhardt Flügel GmbH & Co. KG

Das Autohaus Eberhardt Flügel wurde für sein Versorgungskonzept ausgezeichnet, das Altersvorsorge und Gesundheitsförderung miteinander verbindet. Neben einem arbeitgeberfinanzierten Beitrag zur betrieblichen Altersversorgung unterstützt das Unternehmen die Entgeltumwandlung seiner Mitarbeitenden mit einem Zuschuss von 20 Prozent. Ergänzend steht allen Beschäftigten ein jährliches Gesundheitsbudget von 600 Euro zur Verfügung, das individuell etwa für Vorsorgeuntersuchungen, Sehhilfen oder Zahnvorsorge eingesetzt werden kann. "Ein ganzheitlicher Ansatz, der finanzielle Vorsorge und Gesundheitsleistungen sinnvoll kombiniert", hebt die Jury hervor. Das Modell soll Wertschätzung ausdrücken und gleichzeitig Motivation sowie Bindung der Mitarbeitenden stärken.

Deutscher bAV-Preis: starke Unterstützung

Der Deutsche bAV-Preis hat in den letzten Jahren immer wieder eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig die Möglichkeiten für die betriebliche Altersversorgung sind und wie gut Unternehmen es gelingt, die Altersversorgung ihrer Mitarbeitenden zu fördern und gleichzeitig ihre Personalstrategie zu unterstützen.

Die Initiative für den Deutschen bAV-Preis wurde 2013 von MCC und WTW ins Leben gerufen und wird von zahlreichen Organisationen unterstützt. Dazu gehören die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) sowie das ddn – Das Demographie Netzwerk e. V. Ebenso zählen namhafte Unternehmen dazu wie Adesso, Allianz, AXA, BVV Pension Management, Caceis, Ergo, Fidelity International und Metzler Pension Management.





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