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Katharina Schmitt

Redakteurin Personalmagazin

Info

Katharina Schmitt ist als Redakteurin des Personalmagazins verantwortlich für die Themenschwerpunkte Vergütung und Benefits, betriebliche Altersversorgung, betriebliches Gesundheitsmanagement sowie neue Arbeitswelten. Sie publiziert diese Themen im Printbereich, auf dem Online-Portal haufe.de/personal und in Sonderveröffentlichungen.

Ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeit ist die Beobachtung von Branchentrends und wissenschaftlichen Entwicklungen. Dabei beschäftigt sie sich mit Trends aus der Unternehmenspraxis und der Wissenschaft und bereitet diese für ein Fachpublikum auf. Neben der redaktionellen Tätigkeit tritt sie auf Fachkonferenzen, Messen und Branchentreffen auf, moderiert Podiumsdiskussionen und bringt ihre Kenntnisse in die Diskussion ein.

Als langjähriges Mitglied des Personalmagazins verfügt sie über ein Netzwerk aus Kontakten in Wirtschaft und Wissenschaft, das sie für ihre journalistische Arbeit nutzt. Ihr Fokus liegt darauf, aktuelle Entwicklungen sachlich einzuordnen und verständlich darzustellen.

Themen

Gesundheit

Coronavirus

Betriebliches Gesundheitsmanagement

43 Artikel von dieser Autorin

Arbeit trotz Krankheit – Kommission empfiehlt Teilkrankschreibung
Hand mit Gips an der Maus
News 08.04.2026 Fehlzeiten reduzieren

Zur Reduzierung von Fehlzeiten hat die Regierungskommission erneut vorgeschlagen, eine Teilkrankschreibung einzuführen. Ziel ist es, Beschäftigten zu ermöglichen, die Arbeit schrittweise und an die Krankheit angepasst wiederaufzunehmen. Wir zeigen Vor- und Nachteile des Modells und weitere Möglichkeiten zur Arbeit trotz Krankheit.  

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Ausgezeichnete Modelle der betrieblichen Altersversorgung
bAV Preis KMU
News 26.03.2026 Deutscher bAV Preis 2026

Mit dem "Deutschen bAV-Preis" werden jährlich sechs Unternehmen für ihre herausragenden Vorsorgemodelle ausgezeichnet. Die diesjährigen Siegerunternehmen zeichnen sich durch besonders innovative Modelle, aber auch durch neue Kommunikations- und Beteiligungsmodelle aus. 

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Hilfe für Mitarbeitende im Krisengebiet
Hofmann, Wolfgang
Interview 17.03.2026 Nahostkonflikt

Die Angriffe gegen den Iran vonseiten der USA und Israels gefährden die Sicherheitslage im gesamten Nahen Osten. Ein Sicherheitsexperte erklärt, was Unternehmen, deren Mitarbeitende sich wegen einer Entsendung im Krisengebiet befinden, jetzt tun können.

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Tipps für mehr Bewegung im Büro
Schreibtisch sitzen Ergonomie Gesundheit
News 12.03.2026 Aktionstag Rückengesundheit

Am 15. März ist Tag der Rückengesundheit. "Rück’n’Roll – Bring Bewegung in dein Leben" lautet das Motto des diesjährigen Aktionstages. Bundesweit laden Rückenschulen, Praxen, Vereine und Fitnessstudios zu Kursen, Vorträgen und Workshops ein. Ein Überblick über die Veranstaltungen sowie schnell umsetzbare Tipps mit Fokus Bewegung am Arbeitsplatz. 

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Homeoffice steigert Produktivität – aber nur bis zu einem Kipppunkt
Dominosteine kippen Kippunkt Kippe
News 10.02.2026 Hybrides Arbeiten

Eine Studie zur Produktivität im Homeoffice zeigt: Die Arbeit zuhause ist tatsächlich produktiver als im Büro. Ermittelt wurde allerdings auch ein bestimmter Kipppunkt, ab dem die Produktivität wieder sinkt, wenn zu viel Zeit im Homeoffice und ohne Austausch in Präsenz verbracht wird.

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Fünf Thesen zu Fehlzeiten – und was dran ist
Großraumbüro Büro leer
News 27.01.2026 Faktencheck

Die Fehlzeiten der Beschäftigten in Deutschland werden aktuell heiß debattiert - auch auf politischer Ebene. Doch die Diskussion basiert nur begrenzt auf belastbaren Fakten. Wir haben häufig genannte Erklärungsversuche und Lösungsvorschläge auf ihren Wahrheitsgehalt und ihre Relevanz für die Problemlösung hin untersucht und fünf Thesen einem Faktencheck unterzogen.

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"Der Arbeitsschutz wird ganz­heit­licher"
Thomas Auhuber, BG Prevent
News 20.10.2025 Interview

Seit 50 Jahren ist BG Prevent (bisher BAD) als Dienst­leister für Arbeitssicherheit aktiv. Nun will das Unter­nehmen den Fokus auf Prävention in der Arbeits­welt verstärken. CEO Thomas Auhuber erläutert im Interview die Hintergründe der strategischen Neu­ausrichtung und was sich jetzt konkret ändert.

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Urlaub? Da müssen wir jetzt durch
Pool Wasser-Detail im Sommer
News 08.08.2025 Glosse

Urlaub bringt viel Stress, wenig Erholung - das zeigt ein Blick auf die aktuelle Studienlage. Arbeitgeber wie Mitarbeitende sollten deshalb sorgfältig prüfen, ob sie sich das tatsächlich antun wollen. Eine nicht allzu ernst gemeinte Argumentationshilfe gegen die Verschwendung von Freizeit, die sich sinnvoller und stressfreier bei der Arbeit nutzen ließe.   

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Mit Gesundheit muss man rechnen können
Personalmagazin 7/2025 Illustration
News 10.06.2025 Studie Whatsnext BGM 2025

Eine gute und eine schlechte Nachricht bringt die neue Arbeitgeber­studie "Whatsnext BGM": Gesundheit ist als wichtiges Thema in den Unternehmen angekommen. Doch sie wird immer noch alleine im Bereich der Mitarbeiter­motivation und Fürsorge ver­ortet und nicht mit den Unter­nehmens­zielen verknüpft. Das macht die Maßnahmen ineffizient. Hintergründe, Einblicke und Ansätze, um diesen Kreislauf zu durchbrechen.

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Karenztage erhöhen langfristig den Krankenstand
Debatte Kontra
Kommentar 14.01.2025 Pro-Kontra Karenztag

Karenztage werden die Ursache der hohen Lohnfortzahlungskosten - konkret die immensen Fehlzeiten wegen Krankheit - nicht beseitigen. Statt an den Symptomen herumzudoktern, müssen wir den hohen Krankenstand als Wurzel der explodierenden Kosten in den Griff bekommen. Ein Kontra zum Karenztag aus unserer Redaktion.

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"Hohe Fehlzeiten zeigen mangelnde Investitionen der Unternehmen"
Volker Nürnberg
Interview 09.10.2024 Krankenstand

Die Krankheitstage und Fehlzeiten von Beschäftigten in Deutschland haben bereits im ersten Halbjahr 2024 ein Rekordhoch erreicht und scheinen weiter zu steigen. Wie valide solche Erhebungen sind, warum Mitarbeitende immer häufiger und immer länger ausfallen und was Unternehmen dagegen tun können, erklärt BGM-Experte Volker Nürnberg im Interview.

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"Ein Zeichen für die Bedeutung der mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz"
buddha kopf verpackt
News 04.04.2024 World Corporate Health Day

Am 4. April 2024 ist "World Corporate Health Day". Der Welttag für mentale betriebliche Gesundheit wurde vor einem Jahr ins Leben gerufen. Wir sprachen mit dem Initiator Carsten Blum über die Idee und die Hintergründe dieses Welttages und auch über die Frage, warum ein besonderer Tag für mentale Gesundheit wichtig ist.

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Mitarbeiter­­unter­stützung durch Employee Assis­tance Programme
Mitarbeiter­­unter­stützung durch Employee Assis­tance Programme
digital
Beratung Gespräch
Magazinbeitrag 21.11.2023 Marktübersicht EAP

Employee Assis­tance Programme (EAP) sind eine Maßnahme zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Die externe Beratung kann Beschäftigten bei ge­sundheitlichen, beruflichen und per­sön­lichen Fragen Hilfe bieten. Unsere Markt­über­sicht zeigt die wichtigsten Anbieter für EAP und ihre Angebote.

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Bühne frei für Coworking
Co-Working-Space
News 17.08.2023 Arbeitswelten

Coworking-Spaces sind seit der Pandemie noch beliebter. Was lange ausschließlich Kreativen und Freelancern vorbehalten war, nutzen jetzt auch immer mehr Unternehmen. Gründe sind die Möglichkeit, schnell und flexibel einen perfekt ausgestatteten Arbeitsplatz zu finden, aber auch der Inspirationseffekt, der beim gemeinsamen Arbeiten entsteht. 

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Bindungskräfte im Büro
Hände Sofia Brandes
News 14.08.2023 Bürogestaltung

Noch nie wurde so viel über Bürogestaltung gesprochen wie heute. Trotzdem ziehen viele Beschäftigte das Homeoffice vor. Das erschwert Unternehmensidentifikation und Loyalität. Denn viele Bindungsfaktoren wirken nur vor Ort. Doch auch ein "Back to Office" könnte vieles zerstören. Lösungsversuche eines Dilemmas.    

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Woran das Gesundheitsmanagement krankt
Schlechte Führung
News 21.03.2023 Whatsnext Studie 2022 zum BGM

Welche Herausforderungen birgt hybride Arbeit für die Gesundheit der Beschäftigten? Und sind Unternehmen diesen gewachsen? Die neuesten Ergebnisse der Studie #Whatsnext BGM zeigen: Das Gesundheitsmanagement in den Unternehmen droht, in die falsche Richtung zu laufen. Nun muss gehandelt werden. 

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Vergütungssysteme: Schön eingereiht
Vergütungssysteme: Schön eingereiht
digital
Knöpfe von Jan Q. Maschinski
Magazinbeitrag 05.07.2022 Grading-Trends

Ständig Krisen und Trans­formation – Unternehmen ver­ändern sich in hoher Takt­zahl. Passt dazu ein akribischer Prozess, der den Wert von Tätigkeiten bestimmt, Unter­schiede bewertet und sie in das Korsett von Gehalts­bändern für das Vergütungs­system gießt? Wir haben uns bei Vergütungs­beratungen umgehört, welche Trends sie beim Grading beobachten und welche Methoden zum Einsatz kommen.

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Desksharing: Weggegangen, Platz gefangen
Philotheus Nisch
News 21.03.2022 Hybrides Arbeiten

Desksharing scheint eine simple Lösung, um flexible Arbeitsmodelle umzusetzen. Doch hinter dem Konzept steckt viel mehr als nur das Teilen von Büroarbeitsplätzen. 

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"Ängste ausblenden hilft nicht"
Kerstin Hillbrink
News 16.03.2022 Krieg in der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine lässt niemanden unberührt. Das merkt auch Kerstin Hillbrink, die Beschäftigte im Rahmen der externen psychologischen Gesundheitsberatung des BAD unterstützt. Den Schwerpunkt ihrer Beratung bildet aktuell der Umgang mit Ängsten aufgrund des Krieges.

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Entlastung und Gesundheit als Lernziel
plainpicture/Heidi Mayer
News 04.03.2022 Gesundheitsmanagement

Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Rödl & Partner möchte mit einer digitalen Unterstützungs­plattform den Beschäftigten helfen, besser mit beruflichen, sozialen und gesundheitlichen Anliegen umzugehen. Denn das Unter­nehmen ist überzeugt, dass Mitarbeiterzufriedenheit auch eine Sache der Personalentwicklung ist. 

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