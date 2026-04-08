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Katharina Schmitt ist als Redakteurin des Personalmagazins verantwortlich für die Themenschwerpunkte Vergütung und Benefits, betriebliche Altersversorgung, betriebliches Gesundheitsmanagement sowie neue Arbeitswelten. Sie publiziert diese Themen im Printbereich, auf dem Online-Portal haufe.de/personal und in Sonderveröffentlichungen.

Ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeit ist die Beobachtung von Branchentrends und wissenschaftlichen Entwicklungen. Dabei beschäftigt sie sich mit Trends aus der Unternehmenspraxis und der Wissenschaft und bereitet diese für ein Fachpublikum auf. Neben der redaktionellen Tätigkeit tritt sie auf Fachkonferenzen, Messen und Branchentreffen auf, moderiert Podiumsdiskussionen und bringt ihre Kenntnisse in die Diskussion ein.

Als langjähriges Mitglied des Personalmagazins verfügt sie über ein Netzwerk aus Kontakten in Wirtschaft und Wissenschaft, das sie für ihre journalistische Arbeit nutzt. Ihr Fokus liegt darauf, aktuelle Entwicklungen sachlich einzuordnen und verständlich darzustellen.