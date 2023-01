CSRD: Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung für KMU

Die Corporate Sustainability Reporting Direktive (CSRD) bringt neue Reportingpflichten für rund 15.000 Unternehmen in Deutschland. Die Berichtspflicht über alle Unternehmensaktivitäten in den ESG-Bereichen erfasst auch kapitalmarktorientierte kleine und mittelständische Unternehmen.

Der Rat der europäischen Kommission hat die EU-Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD) Ende November 2022 endgültig gebilligt. Mit der neuen Richtlinie, so teilt das Europäische Parlament mit, werden detailliertere Berichtspflichten eingeführt und dadurch sichergestellt, dass große Unternehmen und börsennotierte KMU über Nachhaltigkeitsaspekte wie Umweltrechte, soziale Rechte, Menschenrechte und Governance-Faktoren Bericht erstatten müssen.

In der Praxis bedeutet das, dass nicht nur die großen Unternehmen, sondern alle am Börsenmarkt notierten Unternehmen (mit Ausnahme von Kleinstunternehmen) darüber Bericht erstatten müssen, wie sich ihr Geschäftsmodell auf ihre Nachhaltigkeit auswirkt und wie externe Nachhaltigkeitsfaktoren (etwa Klimawandel oder Menschenrechtsfragen) ihre Tätigkeiten beeinflussen. Dies werde, so erklären Europäisches Parlament und Rat in einer Pressemitteilung, die Rechenschaftspflicht der Unternehmen erhöhen, divergierende Nachhaltigkeitsstandards verhindern und den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft erleichtern. Insbesondere sollen die Berichte Investoren und andere Interessenträger künftig besser in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen in Nachhaltigkeitsfragen zu treffen.

CSRD: Für wen gilt die neue CSR-Berichtspflicht?

Die neuen Vorschriften für die Nachhaltigkeitsberichterstattung gelten für alle großen Unternehmen und für alle an geregelten Märkten notierten Unternehmen mit Ausnahme von Kleinstunternehmen. Diese Unternehmen sind auch für die Bewertung der Informationen bezüglich ihrer Tochtergesellschaften verantwortlich.

Die Vorschriften gelten ebenfalls für börsennotierte KMU unter Berücksichtigung ihrer besonderen Merkmale. Während eines Übergangszeitraums wird für börsennotierte KMU eine Ausnahmeregelung möglich sein, wodurch sie bis 2028 von der Anwendung der Richtlinie ausgenommen sind.

In Bezug auf nichteuropäische Unternehmen gilt die Pflicht zur Vorlage eines Nachhaltigkeitsberichts für alle Unternehmen, die in der EU einen Nettoumsatz von 150 Millionen Euro erzielen sowie mindestens eine Tochtergesellschaft oder Zweigniederlassung in der EU haben und bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Diese Unternehmen müssen einen Bericht über die ökologischen, sozialen und Governance-Auswirkungen ("ESG-Auswirkungen") im Sinne der Richtlinie vorlegen.

Zeitplan für die Nachhaltigkeitsberichterstattung – wann muss der Report erstellt werden?

Die Anwendung der Verordnung erfolgt nach Informationen des EU-Parlaments in vier Phasen:

Unternehmen, die bereits unter die Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen fallen, werden im Jahr 2025 über das Geschäftsjahr 2024 Bericht erstatten;

große Unternehmen, die derzeit nicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen, werden im Jahr 2026 über das Geschäftsjahr 2025 Bericht erstatten;

börsennotierte KMU (mit Ausnahme von Kleinstunternehmen), kleine und nicht komplexe Kreditinstitute und firmeneigene Versicherungsunternehmen werden im Jahr 2027 über das Geschäftsjahr 2026 Bericht erstatten;

Unternehmen aus Drittländern mit einem EU-Nettoumsatz von über 150 Millionen Euro, die mindestens ein Tochterunternehmen oder eine Zweigniederlassung in der EU haben und bestimmte Schwellenwerte überschreiten, werden im Jahr 2029 über das Geschäftsjahr 2028 Bericht erstatten.

Nachhaltigkeitsberichterstattung für KMU: die wesentlichen Inhalte

Inhaltlich werde durch die CSRD der Umfang der bisher von den Unternehmen zur Verfügung zu stellenden Informationen ausgeweitet (doppelte Wesentlichkeit), erklären Experten der Kanzlei BRL Boege Rohde Luebbehuesen. Danach wird die Nachhaltigkeitsberichtserstattung Angaben umfassen, die

a) für das Verständnis der Auswirkungen der Tätigkeiten des Unternehmens/des Konzerns auf Nachhaltigkeitsaspekte haben oder

b) für das Verständnis der Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten (Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsfaktoren sowie Governance-Faktoren) auf Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens/des Konzern erforderlich sind.

Die entsprechenden Berichtsstandards werden derzeit entwickelt und sollen durch die Europäische Kommission in Form delegierter Rechtsakte erlassen werden. Die Verwendung von bereits bestehenden Standards ist, so BRL, derzeit nicht vorgesehen, was im Vorfeld der Beschlussfassung zu Kritik geführt habe.

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist einer externen Prüfung zu unterziehen, wobei Prüfungsmaßstab zunächst eine begrenzte Prüfungssicherheit ist (sogenannte limited assurance). Ob im Zeitablauf auf eine hinreichende Prüfungssicherheit (wie sie zum Beispiel bei der gesetzlichen Jahresabschlussprüfung Anwendung findet) gewechselt wird, soll eine Machbarkeitsstudie ermitteln.

Die Kanzlei BRL empfiehlt den Vertretern der zukünftig betroffenen Unternehmen, sich möglichst frühzeitig mit den neuen Anforderungen auseinanderzusetzen. BRL geht davon aus, dass für die Ermittlung und Zusammenstellung der erforderlichen Pflichtangaben neue Prozesse implementiert – zumindest aber die bestehenden Prozesse angepasst – werden müssen und es zur Bindung von Personalressourcen kommen wird.

Umsetzung der CSRD in nationales Recht: der Zeitplan

Nachdem der Rat den Standpunkt des Europäischen Parlaments am 16. November 2022 gebilligt hat, ist der Rechtsakt angenommen. Er wird nach der Unterzeichnung durch die Präsidentin des Europäischen Parlaments und den Präsidenten des Rates im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und tritt 20 Tage danach in Kraft. Die neuen Vorschriften müssen innerhalb von 18 Monaten von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Voraussichtlich wird das bis Ende Juni 2024 sein.





Das könnte Sie auch interessieren:

HCM-Reporting: "Missstände im sozialen Bereich bedeuten Kursverluste"

Führungskräfte zeigen erschütternd wenig Kenntnis von ESG

Der nachhaltige Fußabdruck von HR (Personalmagazin digital)