Verwaltungsakt, Bekanntgabe im Ausland

LfSt Rheinland-Pfalz, 20.1.2017, S 0284 A - St 35 2 Einleitung Sofern eine Bekanntgabe an einen inländischen Bevollmächtigten (AO-Kartei des LfSt Koblenz zu § 123, Karte 1) nicht in Betracht kommt, richtet sich die Bekanntgabe von Verwaltungsakten an ...

mehr

4 Wochen testen