Zustellung von Steuerbescheiden in der Schweiz

Rechtzeitigkeit einer Einspruchsrücknahme: Rücknahme des Einspruchs am Zugangstag der verbösernden Entscheidung möglich

Per Post übersandte Verwaltungsakte gelten am 3. Tag nach der Aufgabe als bekanntgegeben, es sei denn sie kommen später an. Das FG hatte über die Rechtzeitigkeit der Einspruchsrücknahme zu entscheiden, die am 4. Tag nach dem Versand der Einspruchsentscheidung erklärt wurde, demselben Tag, an dem der verbösernde Bescheid einging.