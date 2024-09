Schadensersatz wegen fehlender Zielvereinbarung

Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, nicht nur finanzielle Ziele zu verfolgen, sondern auch ökologische und soziale Verantwortung zu übernehmen. Dies spiegelt sich in immer mehr Organisationen auch in der Vergütung wider. Dieser Artikel zeigt, welche Möglichkeiten es gibt, ESG-Ziele in die variable Vergütung einfließen zu lassen.