Der Coronagipfel vom 22. März 2021 sorgt für Unruhe: Gründonnerstag und Karsamstag wurden zu Ruhetagen erklärt. Was genau bedeutet das für Arbeitgeber und -nehmer? Ein Überblick zu dem, was bislang bekannt ist.

Bund und Länder wollen laut Coronabeschluss vom 22. März 2021 die Ostertage nutzen, um durch eine mehrtägige, sehr weitgehende Reduzierung aller Kontakte das exponentielle Wachstum der "dritten Welle" zu durchbrechen. Deshalb sollen der 1. April (Gründonnerstag) und der 3. April (Samstag) 2021 zusätzlich einmalig als Ruhetage definiert werden und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen sowie einem Ansammlungsverbot vom 1. bis 5. April verbunden werden. Doch was bedeutet das? Ist ein Ruhetag mit einem Feiertag vergleichbar?

Was bedeutet "Ruhetag"?

Im Coronabeschluss von Bund und Ländern heißt es: "Der Bund wird dazu einen Vorschlag zur rechtlichen Umsetzung einschließlich der Begründung vorlegen." Im Laufe des 23. März 2021 wird es daher eine Konferenz von Kanzleramtsminister Helge Braun mit den Chefs der Staatskanzleien der 16 Bundesländer geben, auf der die Umsetzung des Beschlusses besprochen werden soll. Dabei gebe es noch schwierige rechtliche Fragen zu klären, heißt es aus dem Kreis der Bundesländer.

Überlegt wird, die freien Tage im Infektionsschutzgesetz festzuschreiben, damit die Länder diese bis kommende Woche in ihre Corona-Schutzverordnungen aufnehmen können. Laut Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel sind die Regeln an diesen beiden Tagen mit denen an Sonn- und Feiertagen vergleichbar. Das würde bedeuten, dass die Unternehmen geschlossen bleiben.

Wo die Umsetzung der Ruhetage schwierig werden könnte

Zusammen mit den regulären Osterfeiertagen an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag wird es also fünf aufeinanderfolgende arbeitsfreie Tage geben. Beschlossen ist bereits, dass Geschäfte in dieser Zeit – mit Ausnahme von beispielsweise Tankstellen – geschlossen bleiben sollen. Nur der Lebensmitteleinzelhandel soll am Karsamstag öffnen dürfen. Außengastronomie, die bisher aufgrund örtlicher Regelungen geöffnet war, muss die gesamte Zeit über geschlossen bleiben. Energie- und Wasserversorger, Polizei und Krankenhäuser werden – wie auch sonst an Feiertagen – weiterarbeiten. Für Apotheken und Arztpraxen dürfte es die an Feiertagen üblichen Notdienste geben.

Schwierig könnte es überall dort werden, wo bereits feste Planungen für Produktionsabläufe am Gründonnerstag vorliegen, die sich nur noch schwer stoppen lassen. Anlieferungen für die weithin übliche Just-in-time-Produktion sind für kommende Woche längst organisiert. Brückenteile, die per aufwändig organisiertem Schwerlasttransport zur Baustelle müssen und ähnliche Aktionen, lassen sich nur schwer verschieben. Industrieverbände beschweren sich, dass dieser Beschluss bei den Unternehmen ein Höchstmaß an Verwirrung stiftet.

Gründonnerstag als Feiertag? Konkrete Umsetzung bleibt abzuwarten

Wäre der Ruhetag einem Sonn- oder Feiertag gleichzusetzen, dürfte grundsätzlich nicht gearbeitet werden. Wer dennoch arbeiten muss, hätte laut Arbeitszeitgesetz Anspruch auf einen Ersatzruhetag. Bei Arbeit an einem der beiden Ruhetage würden dann auch tarifliche oder arbeitsvertragliche Feiertagszuschläge fällig. Für Arbeitnehmer in Kurzarbeit ist die Feiertagsvergütung, wenn ein Feiertag in den Kurzarbeitszeitraum fällt, ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlen; Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht an einem Feiertag nicht.

Bis die genaue Umsetzung des Beschlusses vorliegt, bleibt es bei Planungsunsicherheit für die Unternehmen.





