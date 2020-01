Kein Schadensersatz für ehemaligen Kirchenmusiker

Personal & Tarifrecht: LAG: Kirchenmusiker darf nicht an die Orgel zurück

Ein katholischer Kirchenmusiker darf trotz seines Erfolgs vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht an seine Orgel zurückkehren. Für eine Wiederaufnahme seines Kündigungsverfahrens komme er fünf Jahre zu spät, befand das Landesarbeitsgericht am Mittwoch, 4.5., in Düsseldorf. Weiter