2022 stehen turnusgemäß nach vier Jahren wieder Betriebsratswahlen in Deutschland an – und sie werden aller Voraussicht nach unter angepassten Regularien erfolgen. Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz vom Juni 2021 gibt dafür den Rahmen vor. Ein aktueller Referentenentwurf aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zur Wahlordnung zeigt nun, was sich im Einzelnen ändern soll.

Der Verordnungsentwurf aus dem Bundesarbeitsministerium (BMAS) will nach eigenen Angaben insbesondere folgende veraltete Strukturen und Hürden bei Betriebsratswahlen anpacken: Es soll wirkungsvoller dafür gesorgt werden, dass am Ende auch wirklich alle Wahlberechtigen an der Wahl teilnehmen können. Ferner sollen nicht nur die Betriebsräte, sondern auch die Wahlvorstände bei Betriebsratswahlen - in Anpassung an den allgemeinen Trend zur Digitalisierung - künftig Sitzungen nicht mehr nur im Rahmen persönlicher Zusammenkünfte, sondern auch via Video- und Telefonkonferenz durchführen können. Schließlich soll das Handling der Stimmzettel bei der Auszählung erleichtert werden.

Änderungen bei der Wahlordnung zur Betriebsratswahl

Eine wichtige Änderung betrifft die Frist zur Berichtigung der Wählerliste bei Betriebsratswahlen. Aktuell ist eine solche Korrektur lediglich bis zum Tag vor Beginn der Stimmabgabe möglich. Der Entwurf sieht nun eine verlängerte Eingriffsmöglichkeit vor. Künftig soll der Wahlvorstand nämlich noch bis zum Abschluss der Stimmabgabe Korrekturen vornehmen können, sofern die Voraussetzungen dafür gegeben sind. An jenen Voraussetzungen selbst ändert sich durch den Entwurf nichts. Auf diese Weise soll besser sichergestellt werden, dass letztlich alle wahlberechtigten Beschäftigten auch tatsächlich ihre Stimme abgeben können.

Telefon- und Videokonferenzen für den Wahlvorstand

Auch weiterhin sollen Sitzungen des Wahlvorstands gemäß dem Entwurf grundsätzlich als Präsenzsitzungen stattfinden. Die Teilnahme an einer nicht-öffentlichen Sitzung des Wahlvorstands wird aber in Zukunft unter bestimmten Voraussetzungen auch per Video- und Telefonkonferenz zugelassen, wenn der Wahlvorstand einen entsprechenden Beschluss fasst. Zwingend persönlich vor Ort zusammenkommen muss der Wahlvorstand dann nur noch in bestimmten Ausnahmefällen, etwa zur Prüfung und Bekanntmachung der Vorschlagslisten. Ferner muss sichergestellt sein, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis erlangen können. Die Sitzung aufzuzeichnen ist nicht zulässig. Wer per Video- und Telefonkonferenz dabei ist, hat seine Teilnahme gegenüber der oder dem Vorsitzenden des Wahlvorstands in Textform zu bestätigen, diese Bestätigung ist anschließend dem Sitzungsprotokoll beizufügen.

Betriebsratswahl: Vereinfachungen bei der Auszählung

Wer bei der Betriebsratswahl seine Stimme vor Ort persönlich abgibt, muss seinen Stimmzettel künftig nicht mehr eigens in einen Umschlag stecken. Dies soll Papier sparen und vor allem die Auszählung vereinfachen. Damit das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt, wird angeordnet, dass der Stimmzettel so gefaltet werden muss, dass man beim Einwerfen des Stimmzettels in die Wahlurne von außen nicht erkennen kann, wie die oder der Betreffende gewählt hat.

Zudem soll gelten: Die schriftlich, also per Briefwahl abgegebenen Stimmen werden nicht mehr vor der Stimmabgabe, sondern erst im Anschluss ausgezählt, nämlich am Anfang der öffentlichen Sitzung zur Stimmauszählung. Die per Briefwahl eingereichten Stimmzettel werden dazu aus den Wahlumschlägen herausgenommen und dann gefaltet in die Wahlurne gelegt. Sollten mehrere Stimmzettel in einem Wahlumschlag sein, wird der Wahlumschlag in die Wahlurne gelegt. Dieses neue Verfahren soll die Rechtssicherheit der Wahl stärken und die Abwicklung vereinfachen.

Geänderte Hinweispflichten und Fristsetzungsmöglichkeiten

Nicht zuletzt sieht der Verordnungsentwurf auch verschiedene neue und geänderte Hinweispflichten vor: So muss künftig der Wahlvorstand das Wahlausschreiben unaufgefordert an all jene Wahlberechtigten verschicken, die voraussichtlich am Wahltag nicht im Betrieb anwesend sein werden, beispielsweise an Beschäftigte in Elternzeit oder Kolleginnen und Kollegen im Außendienst. Der Arbeitgeber wird dazu verpflichtet, dem Wahlvorstand die dazu nötigen Informationen zu überlassen, also insbesondere Namen und Adressen der von der Regelung Betroffenen. Neu ist auch, dass der Wahlvorstand im Wahlausschreiben nicht nur auf die Frist zur Einlegung eines Einspruchs gegen die Richtigkeit der Wählerliste hinweisen muss, sondern auch auf den neuerlichen Ausschluss des Anfechtungsrechts, wenn diese Einspruchsfrist versäumt wird (§ 19 Abs. 3 BetrVG).

Schließlich sollen laut Verordnungsentwurf die von der Rechtsprechung aufgestellten Voraussetzungen, unter welchen der Wahlvorstand die Frist zur Einreichung fristgebundener Erklärungen bestimmen kann, ausdrücklich in § 41 der Wahlordnung übernommen worden. Es geht dabei um die Einreichung von Einsprüchen gegen die Wählerliste, von Vorschlagslisten sowie von Erklärungen bei Mängeln eingereichter Vorschlagslisten. Eigentlich enden diese Fristen grundsätzlich am letzten Tag der Frist um 24 Uhr. In der Praxis geben Wahlvorstände aber oft eine frühere Uhrzeit am letzten Tag der Frist an, damit etwaige Einsprüche, Vorschlagslisten und damit verbundene Erklärungen noch während der Geschäftszeiten des Wahlvorstands eingehen. Laut Rechtsprechung ist es zulässig, dass der Wahlvorstand als Fristende am letzten Tag der Frist das Ende der Arbeitszeit im Betrieb oder das Ende der Dienststunden des Wahlvorstands festlegt, sofern dieser Zeitpunkt nicht vor dem Ende der Arbeitszeit der Mehrheit der Arbeitnehmenden liegt.





