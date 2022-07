Nahrungsmittelunverträglichkeit und Polizeidienst

Verwaltungsgericht Koblenz: Polizeidiensttauglich trotz Unverträglichkeit von Lactose und Fructose

Eine Lactose- und Fructoseunverträglichkeit führt nicht grundsätzlich zur Dienstuntauglichkeit und zum Ausschluss in einem Bewerbungsverfahren für den Polizeivollzugsdienst. Dies entschied das Verwaltungsgericht Koblenz am 23.8.2019 in einem Eilverfahren. Weiter