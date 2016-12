Lehrer fordern weitere Stellen zur Integration von Flüchtlingen

06.07.2016 | Flüchtlinge

Die Integration von Flüchtlingen läuft überwiegend gut, gefordert wird vom dbb aber zusätzliches Personal.

Die Integration von Flüchtlingen wird von der öffentlichen Verwaltung gut gemeistert, an Schulen besteht aber nach Auffassung von Lehrergewerkschaften erheblicher Personalbedarf.

Die Integration der nach Deutschland geflüchteten Menschen stellt auch weite Teile des öffentlichen Dienstes vor große Herausforderungen. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Verwaltungsbereiche zeigen dabei ein ungebrochen hohes Engagement“, machte der Chef des Beamtenbundes dbb, Klaus Dauderstädt, bei einer Gesprächsrunde am 1. Juli 2016 im Bundeskanzleramt in Berlin deutlich. Zu dem Gespräch hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel zum vierten Mal Vertreter gesellschaftlicher Gruppen sowie der bei der Flüchtlingsaufnahme und –betreuung engagierten Verbände eingeladen.

dbb: Personalausstattung in Kommunen und an Schulen sollte verbessert werden

Nach Auffassung des dbb gibt es zwei kritische Schnittstellen, die Beachtung verdienten. So seien nach wie vor Defizite in der Personalausstattung zu beklagen. „Während der Bund dabei überwiegend vorbildlich agiert hat, gibt es auf der kommunalen Ebene viele Lücken etwa in der Bauverwaltung, bei Ordnungsämtern und vor allem in der Sozialen Arbeit,“ so Dauderstädt.

Auf Länderniveau gelte es, vor allen Dingen die Schulen zu stärken: „Die Lehrergewerkschaften im dbb reklamieren 20.000 zusätzliche Planstellen. Integration dort ist eine Führungsaufgabe. Umso dramatischer ist, dass mehr als 1.000 Schulleitungsposten unbesetzt sind“, so der dbb Chef.

Auch komme es darauf an, das vorhandene Personal auf die veränderten oder neuen Aufgaben und Erwartungen vorzubereiten. So sei die Vermittlung von Deutsch als Zweitsprache etwas anderes als klassischer Deutschunterricht, und interkulturelle Kompetenz sei auch in Job-Centern oder Sozialversicherungsträgern wichtig.

Im Herbst, kündigte Angela Merkel an, werde es ein weiteres Treffen zu diesem Thema geben. Sie nutzte die Gelegenheit, um sich bei allen Bürgern, die sich im Haupt- oder Ehrenamt in diese Arbeit einbringen, herzlich zu bedanken.