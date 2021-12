Mehr digitale Behördenleistungen in Rheinland-Pfalz

Bild: Gerd Altmann/Pixabay 2022 sollen in Rheinland-Pfalz zunächst häufig genutzte Dienstleistungen digitalisiert werden.

In der Landesverwaltung und in den Kommunen in Rheinland-Pfalz sollen 2022 mehr Verwaltungsdienstleistungen digital zur Verfügung stehen.