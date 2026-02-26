GBG-Siedlung in Mannheim: Die Stadt liegt in einer der trockensten Regionen Deutschlands

Bild: Johannes Vogt/GBG GBG-Siedlung in Mannheim: Die Stadt liegt in einer der trockensten Regionen Deutschlands

Das Projekt "ReSource:Mannheim“ von GBG Mannheim und TU Darmstadt gibt mit einer wassersensitiven Quartiersentwicklung eine strategische Antwort auf aktuelle und kommende Klima­risiken.

Die Wohnungswirtschaft steht angesichts des Klimawandels vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits nehmen Hitzeperioden, Trockenheit und Starkregenereignisse spürbar zu, andererseits sind große Teile der technischen Infrastruktur wie Kanalsysteme überaltert, überlastet und kaum auf diese Extremereignisse vorbereitet.

Mit dem Projekt "ReSource:Mannheim“ wurde im Stadtteil Feudenheim ein Modell realisiert, das diese Herausforderungen nicht isoliert, sondern integriert adressiert – und damit neue Maßstäbe für die klimagerechte Weiterentwicklung bestehender Quartiere setzt.

Ein Quartier mit Geschichte und Zukunft

Das Projektgebiet liegt in der sogenannten Damaschke-Siedlung am Adolf-Damaschke-Ring, einer Wohnanlage aus den 1950er Jahren. Die Siedlung galt bei ihrer Entstehung als vorbildlich: aufgelockerte Bebauung, großzügige Grünflächen, ein eigener sozialer und technischer Infrastrukturmix mit Kindergarten, Spielplätzen, Waschhaus und Heizkraftwerk.

"Damals war das Quartier revolution...