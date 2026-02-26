Das Projekt "ReSource:Mannheim“ von GBG Mannheim und TU Darmstadt gibt mit einer wassersensitiven Quartiersentwicklung eine strategische Antwort auf aktuelle und kommende Klimarisiken.
Die Wohnungswirtschaft steht angesichts des Klimawandels vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits nehmen Hitzeperioden, Trockenheit und Starkregenereignisse spürbar zu, andererseits sind große Teile der technischen Infrastruktur wie Kanalsysteme überaltert, überlastet und kaum auf diese Extremereignisse vorbereitet.
Mit dem Projekt "ReSource:Mannheim“ wurde im Stadtteil Feudenheim ein Modell realisiert, das diese Herausforderungen nicht isoliert, sondern integriert adressiert – und damit neue Maßstäbe für die klimagerechte Weiterentwicklung bestehender Quartiere setzt.
Ein Quartier mit Geschichte und Zukunft
Das Projektgebiet liegt in der sogenannten Damaschke-Siedlung am Adolf-Damaschke-Ring, einer Wohnanlage aus den 1950er Jahren. Die Siedlung galt bei ihrer Entstehung als vorbildlich: aufgelockerte Bebauung, großzügige Grünflächen, ein eigener sozialer und technischer Infrastrukturmix mit Kindergarten, Spielplätzen, Waschhaus und Heizkraftwerk.
"Damals war das Quartier revolution...
-
Aufwertung der Baualtersklasse: Reicht's für die Mieterhöhung?
193
-
Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
1721
-
Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
140
-
E-Mobilität im Mehrparteienhaus: Die Förderung
110
-
Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
77
-
Mitarbeiterwohnungen: Steuervorteile und Förderung
74
-
Mieter insolvent – Was bleibt dem Vermieter?
61
-
Verbot von Bleirohren: Letzte Frist läuft am 12. Januar ab
59
-
Lohnt sich die Prüfung zum Zertifizierten Verwalter?
492
-
Zweckentfremdung: Neues Gesetz in Schleswig-Holstein
43
-
E-Mobilität im Mehrparteienhaus: Die Förderung
25.02.2026
-
"Sanierung light" analog zum Gebäudetyp E?
16.02.20261
-
Wo Planung auf Prävention trifft
13.02.2026
-
Kriminalprävention: Gegen Ängste
09.02.2026
-
Siemax: immowelt hat uns viele verkaufswillige Eigentümer vermittelt
02.02.2026
-
Kündigung von Mietvertrag bei häuslicher Gewalt
30.01.2026
-
Zwischen Leerstand und Wohnraummangel
30.01.2026
-
Planbarkeit ist die neue Währung
29.01.2026
-
Das bewegt die Wohnungswirtschaft im Jahr 2026
26.01.2026
-
Warum Vermieter mehr digitale Services bieten sollten
22.01.2026