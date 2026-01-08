Christoph Pause
Reporter Transformation & Innovation Newsportale Haufe
HR und Wohnungswirtschaft und Transformation der Arbeitswelt
Bild: gremlin/gettyimages.de Unternehmen müssen neue Technologien integrieren und Mitarbeitende zur selbstbestimmten Wissensarbeit befähigen

Die Wohnungswirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Sie muss sich durch Transformation neu erfinden, denn die Komplexitäten nehmen zu, jede Entscheidung wirkt sich schnell auf das gesamte System aus. Eine neue Art der Zusammenarbeit wird zunehmend erforderlich.

Die Arbeitswelt verändert sich schneller als je zuvor. Und die Wohnungswirtschaft steht mitten im Sturm. Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, der demografische Wandel und der Klimawandel – all diese Faktoren treiben Veränderungen in einem bislang ungekannten Tempo voran. Hinzu kommen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, schwierige wirtschaftliche und neue gesetzliche Rahmenbedingungen.

Die gewaltige Aufgabe der Wohnungswirtschaft ist klar definiert: Innerhalb weniger Jahre muss der Bestand energieeffizient und klimaneutral umgebaut werden und zudem in vielen Regionen neuer Wohnraum entstehen – und das alles, ohne die Wohnkosten ins Unermessliche steigen zu lassen.

Gleichzeitig gilt es, den digitalen Wandel zu gestalten, Nachwuchskräfte zu gewinnen und bestehende Mitarbeitende kontinuierlich weiterzubilden. Und als wäre das nicht genug, müssen Strukturen und Prozesse an die neuen Anforderungen angepasst werden. Kurz: Es geht um die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen und die Beschäft...

Schlagworte zum Thema:  Wohnungswirtschaft, Transformation, Mitarbeiterführung, Wohnungsunternehmen
