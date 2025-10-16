PVT-Kollektoren machen aus Sonnenenergie umweltfreundlichen Strom und Wärme zum Heizen. Nicht nur in dicht bebauten städtischen Quartieren kann die Technik Teil der Wärmewende sein.
Auf den ersten Blick sehen sie aus wie normale Photovoltaikmodule: Mattschwarz glänzende Kästen, die auf Dächern stehen oder liegen. Der zweite Blick zeigt, die Module sind manchmal etwas dicker, unter den Solarzellen liegt zusätzlich ein Blech – mit oder ohne Kühlrippen. Zusätzlich zum Stromkabel gibt es einen Anschluss für Rohre oder Schläuche.
Das "Blech" macht den Unterschied. Es ist ein Wärmetauscher, der zusätzlich zur Stromerzeugung die Wärme der Sonne und der Umgebungsluft aufnimmt und damit Energie für die Heizung und warmes Wasser bereitstellt. Daher die Abkürzung PVT. PV steht für Photovoltaik, T für Thermie. "Die Idee ist nicht neu, PVT-Module gibt es seit etwa 30 Jahren", sagt Dr. Korbinian Kramer. Er forscht zu PVT am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg. Der große Vorteil: "Solche Module wandeln viel mehr Sonnenenergie um als reine PV-Modelle und brauchen genauso viel Platz auf dem Dach", erklärt Kramer. Entsprechend hoch ist der Ertrag: Das PV-M...
-
Aufwertung der Baualtersklasse: Reicht's für die Mieterhöhung?
183
-
Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
154
-
Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
1091
-
Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
105
-
Ladeinfrastruktur: Neuer Leitfaden für Eigentümer und Verwalter
96
-
Mitarbeiterwohnungen: Steuervorteile und Förderung
79
-
Zweckentfremdung: Neues Gesetz in Schleswig-Holstein
79
-
Mieter insolvent – Was bleibt dem Vermieter?
75
-
Blei im Trinkwasser: Regeln, Pflichten und Urteile
62
-
Lohnt sich die Prüfung zum Zertifizierten Verwalter?
612
-
KENSINGTON: immowelt ist fester Bestandteil erfolgreicher Vermarktung
13.10.2025
-
Die richtigen Pilze finden
10.10.2025
-
Mit Hager intercom Kosten senken und Komfort steigern
01.10.2025
-
Sind Ihre Immobilien zukunftsfit?
29.09.2025
-
DW-Zukunftspreis 2026: Jetzt bewerben!
26.09.2025
-
Zweiradmobilität braucht gute Stellplätze
26.09.2025
-
Hamburg-Standard: Kosten runter, Wohnungen rauf
23.09.2025
-
BÖCKER-Wohnimmobilien: immowelt nimmt meine Bedürfnisse ernst
15.09.2025
-
"Wir sind mit dem Gebäude in die Gebäudeklasse E gerutscht"
10.09.2025
-
Konsolidierung der Digital-Cracks: Aareon kauft KI-Plattform
04.09.2025