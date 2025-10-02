Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt macht nicht nur im Karneval von sich reden. Auch beim Thema Serielle Sanierung ist Düsseldorf vorne mit dabei. Gleich drei Unternehmen setzen Projekte um, alle mit Unterstützung der Energiesprong-Initiative der Dena.

Drei sehr unterschiedliche Wohnungsunternehmen, vier Generalübernehmer und mehr als 370 Wohneinheiten – dazu eine große Vielfalt an Gebäudetypen und Sanierungsmethoden: In Düsseldorf ist aktuell eine große Bandbreite der Seriellen Sanierung zu erleben. Doch so unterschiedlich die Wohnungsunternehmen und die Sanierungsansätze im Detail sind, alle Beteiligten eint ein großer Wunsch: wahre Energieschleudern im Bestand schnell und mieterfreundlich und in relevanten Stückzahlen in zukunftsfähige, möglichst CO2-neutrale Immobilien zu verwandeln.

Überhaupt ist Nordrhein-Westfalen der Hotspot der seriellen Sanierung wie Uwe Bigalke, Projektleiter des Dena-Marktentwicklungsteams auf einer Energiesprong-on-tour-Veranstaltung der Dena Ende Juni 2025 feststellte. Ob es an der Nähe zu den Niederlanden liegt, wo der Energiesprong-Gedanke 2013 seinen Ursprung nahm? Oder an der Vielzahl innovativer Wohnungsunternehmen sowie der kontinuierlichen politischen Unterstützung durch den Verband der Wohnungsun...