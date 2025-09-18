Die Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft eG (GWG) hat ihre Organisation auf Zukunftskurs gebracht – mit klaren Projektstrukturen, einem partizipativ entwickelten Leitbild und neuem Selbstverständnis.
Mit rund 2.400 Wohnungen zählt die GWG eher zu den kleineren Wohnungsunternehmen. Doch die Herausforderungen, vor denen sie steht, unterscheiden sich kaum von denen der großen oder ganz großen Unternehmen. Wie viele andere Wohnungsunternehmen auch befindet sie sich an einem historischen Wendepunkt: Jahrzehntelang wurde die Wohnungswirtschaft im öffentlichen Diskurs eher als "Verwalter" denn als aktiver Gestalter wahrgenommen – mitunter vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht.
Doch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich grundlegend verändert und führen zu spürbar anderen Anforderungen an die sozialorientierte Wohnungswirtschaft, egal ob die Unternehmen die Rechtform der Gesellschaft oder Genossenschaft haben. Denn in vielen Regionen ist Wohnraum knapp, teuer oder schlicht nicht mehr verfügbar, was deutliche Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt, die Stadtentwicklung und die Chancengleichheit beziehungsweise die strukturpolitischen Entwicklungspotenziale hat.
GWG im Aufbru...
-
Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
203
-
Aufwertung der Baualtersklasse: Reicht's für die Mieterhöhung?
201
-
Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
1421
-
Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
116
-
Energieausweis bei Vermietung und Verkauf: Die Regeln
107
-
Ladeinfrastruktur: Neuer Leitfaden für Eigentümer und Verwalter
89
-
Mitarbeiterwohnungen: Steuervorteile und Förderung
82
-
Zweckentfremdung: Neues Gesetz in Schleswig-Holstein
81
-
Mieter insolvent – Was bleibt dem Vermieter?
81
-
Konsolidierung der Digital-Cracks: Aareon kauft KI-Plattform
50
-
Sind Ihre Immobilien Zukunftsfit?
15.09.2025
-
BÖCKER-Wohnimmobilien: immowelt nimmt meine Bedürfnisse ernst
15.09.2025
-
"Wir sind mit dem Gebäude in die Gebäudeklasse E gerutscht"
10.09.2025
-
Konsolidierung der Digital-Cracks: Aareon kauft KI-Plattform
04.09.2025
-
Debatte um Glasfaserausbau-Pflicht in Mehrfamilienhäusern
03.09.2025
-
Soziale Wohnungsunternehmen leben den Bauturbo schon
03.09.2025
-
Energiekosten im Griff: Strategien für clevere Hausverwalter
01.09.2025
-
Kommunale Wärmeplanung nicht ohne Quartierslösung
28.08.2025
-
Von der Kreidezeit ins 21. Jahrhundert
27.08.2025
-
Blei im Trinkwasser: Regeln, Pflichten und Urteile
21.08.2025