Wohnungsunternehmen & Stadtentwicklung: Kultur in Quartieren

Bild: Christoph Schieder Urban-Gardening-Projekt bei der Gesobau im Märkischen Viertel in Berlin: gemeinsamer Raum für Austausch und Kreativität

Welchen Beitrag leisten Kunst und Kultur für sozial stabile und lebenswerte Wohnquartiere? Die Vernetzungsinitiative "Gemeinsam für das Quartier" verglich vier Ansätze Berliner Wohnungsunternehmen in Großsiedlungen und formulierte daraus Empfehlungen.

Kunst, Kultur und soziokulturelle Angebote können gemeinsam mit klassischer sozialer Quartiersarbeit wesentlich zur Wohnzufriedenheit, Identifikation mit dem Umfeld und einem guten Miteinander beitragen.

Gerade in Großsiedlungen ist die Förderung von nachbarschaftlichem Zusammenhalt und sozialer Stabilität besonders bedeutsam. In den vergangenen Jahren sind diese Quartiere zunehmend gefordert worden, da hier viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen zusammenleben – oft auch unter schwierigen sozialen Bedingungen. Gleichzeitig fehlt es in diesen Quartieren häufig an eigendynamischen kulturellen, sozialen und Bildungsangeboten.

Deshalb kann beziehungsweise sollte eine aktivierende kulturelle Quartiersentwicklung ein wichtiger Baustein einer umfassenden Unternehmensstrategie sein. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Wohnungsunternehmen selbst mit umfangreichen Mitteln Kulturaktivitäten in den Quartieren organisieren müssen. Vielmehr können sie durch Kooperationen mit Akteurinnen ...