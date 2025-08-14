Günstiger, schneller, effizienter: Mit dem seriellen Bauen sind große Hoffnungen verbunden. In Mannheim erfüllten sie sich. Hier erwarb die GBG Unternehmensgruppe ein Bauprojekt in serieller Holzbauweise. Beim DW-Zukunftspreis wurde es mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Seit einigen Jahren sind neue Akteure auf dem Wohnungsmarkt aktiv, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, seriell, schnell und kostengünstig Wohnungen zu bauen. Sie heißen Gropyus, Nokera oder Daiwa House Modular Europe, sie haben finanzkräftige Investoren im Rücken, und sie sind dabei, große Herstellungskapazitäten aufzubauen.

Jetzt hat eines dieser Unternehmen, nämlich die 2021 gegründete Nokera AG, einen Erfolg verbucht: Eines ihrer zusammen mit dem Kooperationspartner GBG Unternehmensgruppe GmbH, Mannheim, errichteten Projekte ist mit einem Sonderpreis des DW-Zukunftspreises der Immobilienwirtschaft ausgezeichnet worden. Die kurze Bauzeit, die niedrigen Kosten und die hohe Nachhaltigkeit hebt die Jury des DW-Zukunftspreises dabei besonders hervor.

"Wir sind froh und glücklich darüber, das Projekt erworben zu haben", sagt Karl-Heinz Frings, der Geschäftsführer der GBG Unternehmensgruppe GmbH. "Es ist das erste Mal, dass serieller Holzbau in dieser Qualität realisiert worden ist."...