Wohnen im Alter: Co-Living für Senioren: Quartierslösungen im Kommen

Die Zahl älterer Menschen steigt, es fehlt an barrierefreiem Wohnraum und Fachkräften in der Pflege. Vor diesem Hintergrund setzen Projektentwickler neue, quartiers- und gemeinschaftsorientierte Formen des Wohnens im Alter um. Nur: Angebote für Senioren mit kleinem Geldbeutel entstehen so nicht. Weiter