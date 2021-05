Handelsriesen: Wohnungsbau ist nur Mittel zum Zweck

Bild: Trei Real Estate - Thomas Rosenthal Mit dem Neubau „Port-o-Prenz“ des Projektentwicklers Trei Real Estate GmbH entstanden auf der Fläche eines ehemaligen Supermarkts in der Berliner Pappelallee insgesamt 240 Mietwohnungen

In großen Städten bauen Aldi, Lidl, Rewe und Co.in den kommenden Jahren tausende Wohnungen über ihren Handelsflächen. Was treibt die Konzerne an, immer stärker in den Wohnungsbau einzusteigen?