Bild: Techem Im Heizungskeller kann KI sowohl Bestandsanlagen als auch neue Heizungen optimieren

Millionen von Heizungsanlagen in Deutschland verschwenden Energie und Geld – sowohl in Bestandsgebäuden als auch in Neubauten. Die intelligente Steuerung mittels Künstlicher Intelligenz (KI) hilft, Einsparpotenziale zu heben und Transparenz herzustellen.