Die Aareon AG will anorganisch durch Akquisitionen, national und international weiter wachsen. Organisch setzt der neue Vorstandschef Harry Thomsen auf eine innovative Mehrproduktstrategie, Cross-Selling und den Ausbau der digitalen Ökosysteme seiner Kunden. Das erzählt er im Interview.

Herr Thomsen, Advent und Centerbridge ist ja nun im zweiten Anlauf die Übernahme der Aareal Bank gelungen. Welche Auswirkungen haben die Entwicklungen auf Aareon?

Thomsen: Unsere Wachstumsstrategie, die in die Strategie unseres Mehrheitsanteilseigners Aareal Bank eingebettet ist, werden wir weiter verfolgen. Bei der Realisierung unterstützen uns unsere Shareholder mit ihrer Expertise, aber auch finanziell. So können wir unsere angebotenen Lösungen zukunftsorientiert weiterentwickeln und um neue Lösungen ergänzen. Man denke dabei nur an das bedeutende Themenfeld ESG. Davon profitieren auch unsere Kunden, für die wir ein starker, zukunftsorientierter Partner bleiben.

Seitens Ihrer Konzernmutter wurde eine nochmalige Beschleunigung des Aareon-Wachstums insbesondere durch weitere, von der Aareal Bank im Rahmen der Hunting-Line mitfinanzierte Akquisitionen angekündigt.

Stimmt. Im vergangenen Geschäftsjahr 2021 haben wir sechs Unternehmen erfolgreich akquiriert. Damit weiten wir unser Angebot...