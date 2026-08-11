In den USA ist der Streit über die Macht großer Immobilienplattformen längst vor Gericht gelandet. Gegen Zillow, den Platzhirsch unter den Onlineportalen, wurde 2025 vor einem Bundesgericht in Seattle eine Sammelklage eingereicht. Der Vorwurf: Die Plattform leite Kaufinteressenten nicht zum listenführenden Makler, sondern in ein Netzwerk bestimmter Makler.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete zudem, laut Klage nehme Zillow bei manchen dieser Makler bis zu 40 Prozent der Provision. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück. Doch schon der Fall selbst zeigt, wie weit sich ein Immobilienportal von der bloßen Anzeigenfläche entfernen kann – hin zur dominanten Kundenschnittstelle zwischen Anbieter, Makler und Käufer.

Immobilienportale: Plattformen drängen zwischen Makler und Kunde

So weit ist der deutsche Markt noch nicht. Hier bleiben Makler und Anbieter auf großen Plattformen bislang präsenter. Aber die Richtung bereitet vielen Marktakteuren Unbehagen. Große Portale bündeln längst nicht...